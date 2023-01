Els metges desconvoquen la vaga en arribar a un acord d'última hora amb Salut

El departament de Salut i Metges de Catalunya han aconseguit el vespre d'aquest dimarts pactar millores per al col·lectiu de facultatius i el sistema sanitari, gràcies al qual el sindicat ha desconvocat la vaga prevista per aquesta setmana, de dimecres a divendres. El departament i el sindicat majoritari entre els metges han arribat a un pacte després de sis reunions de negociació els darrers dies i després de la vaga de la setmana passada, que va tenir una alta participació i mobilitzacions als carrers.



La jornada d'aquest dimarts ha començat a primera hora del matí amb dos grups de treball amb representants del sindicat i del Servei Català de la Salut (CatSalut) per concretar possibles mesures sobre les condicions organitzatives i assistencials. A la tarda, els responsables del departament, encapçalats pel conseller Manel Balcells, i la direcció del sindicat s'han tornat a asseure per negociar, amb les propostes dels grups de treball damunt la taula. La reunió ha començat a les 6 de la tarda i s'ha acabat a quarts de nou.

Què demanaven els metges?

El sindicat havia convocat tres jornades més de vaga, aquesta vegada amb aturades parcials de dimecres a divendres. Els metges ja van aturar-se la setmana passada amb dues jornades de vaga i mobilitzacions als carrers. La protesta de dimecres a Barcelona va congregar prop de 10.000 facultatius i la de dijous, que va arribar a les portes del Parlament, uns 5.000 , en una setmana en què van confluir diverses convocatòries de vaga, de tots els sanitaris, docents i taxistes. Salut va reconèixer que el seguiment de la vaga havia estat important i va calcular que

Pel que fa als metges, representats pel sindicat Metges de Catalunya -el majoritari entre els facultatius- es mobilitzen per la pèrdua de professionals per diversos fronts -jubilacions, èxode a l'estranger, traspàs a la privada o renúncies- i l'impacte de la sobrecàrrega de feina en l'atenció a la ciutadania. Si bé en un inici el departament de Salut va celebrar que es donessin dos mesos en la convocatòria de la vaga per arribar a un acord, aquest no s'ha acabat produint. De fet, la setmana passada el conseller Manel Balcells va defensar que el sistema sanitari és d'"excel·lència" i va recordar als metges que els recursos "són els que són".

En la quantitat de professionals, preocupa el fet que els pròxims anys es perdran uns 9.000 metges peri perquè hi ha facultatius que estan avançant la seva retirada "perquè ja no poden més". També alarma la fugida de professionals que se'n van a altres països europeus amb millors condicions. En aquest sentit, els sindicats reclamen millorar els sous. Una altra carpeta pendent és lai laque altres autonomies ja implementen.

