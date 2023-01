Sánchez anuncia que el salari mínim pujarà fins als 1.080 euros mensuals

Anuncio que aprobaremos una nueva subida del SMI del 8%. 📈



Tal y como se ha acordado con los sindicatos, el SMI llegará a los 1080 euros.@sanchezcastejon #ElGobiernoDeLaGente pic.twitter.com/zgEoIemkze — PSOE (@PSOE) January 31, 2023

Mobilització de 45.000 milions d'euros

Sánchez accentua el perfil social davant la dreta i l'extrema dreta, als quals acusa de tenir una deriva "antisistema" per no voler reduir desigualtats

El president del govern espanyol,, ha anunciat aquest dimarts en una compareixença al Senat que el salari mínim interprofessional pujarà un 8%, fins als, en les properes setmanes. Aquest increment, que la vicepresidentaestava treballant amb patronals i sindicats, es convertirà aviat en un fet. Al llarg d'aquesta legislatura, la coalició formada peli perha anat actualitzant el salari mínim per adequar-lo al cost de la vida, disparat per la inflació durant l'últim any. El 2019 es va apujar a 900 euros, xifra que es va veure superada -950- l'any vinent. El setembre del 2021 es va incrementar fins als 965, i a partir d'aquest 2022 va arribar al llindar dels 1.000 euros. El líder socialista també ha tret pit pel fet d'haver reformat les pensions, que s'han actualitzat amb l'IPC, de manera que ha suposat un benefici per als. La patronal i els partits de drets han estat com a mínim escèptics amb totes aquestes mesures, que veuen negatives per l'economia.Sánchez ha indicat que entre les preocupacions de la ciutadania no hi ha cap "contuberni judeobolivarià" que vulgui instal·lar una "dictadura comunista", ironitzant sobre el que proclama l'extrema dreta contra el govern espanyol. Sí que ha admès, en tot cas, que la vida és "més cara" per la inflació, motivada pels efectes de la pandèmia i per la invasió d'. "El març de l'any passat, poc després que les tropes russes entressin a Ucraïna, ja era del 9%, i al cap d'uns mesos va superar el 10%", ha rememorat el líder del PSOE, que ha insistit que les dificultats persisteixen malgrat que no s'ha entrat en recessió. "Espanya està esquivant la crisi millor del que van pronosticar els profetes de l', que no van confiar en les fortaleses del país", ha apuntat el dirigent socialista. La setmana passada, el govern espanyol va convalidar el sisè decret de mesures destinat a minimitzar els efectes de la guerra."Hem d'afrontar les injustícies del sistema, de modular les càrregues. Res amenaça al sistema, perquè la postura antisistema és tancar els ulls davant la desaparició de la classe treballadora i posar en risc la convivència i la confiança en les institucions. Ser antisistema és no voler corregir el que priva les noves generacions, o no fer més digne la feina", ha reflexionat sobre el. "Nosaltres treballem per defensar Espanya, però amb més drets i llibertats, amb més oportunitats per als nostres joves i més serveis públics", ha remarcat el dirigent socialista, que ha reclamat a lesque paguin "allò que els correspongui".El líder del PSOE ha defensat haver intervingut el mercat de lloguer i també l'energètic, així com també la mobilització deper protegir les classes populars. "Gràcies a això i a les reformes, Espanya és una de les economies europees que més ha crescut", ha apuntat Sánchez. La reforma del mercat laboral, educativa i del sistema de pensions han estat citades també pel president espanyol com a fites de la Moncloa en un moment en què ja s'enfila el camí cap a les municipals i, després, les espanyoles. Tanmateix, el poder adquisitiu és "baix", com ha admès Sánchez, que ha defensat "contribuir" a reduir els efectes d'aquesta circumstància. El líder del PSOE ha carregat contra el PP i Vox per denunciar la "sobredimensió" de l'Estat, elsen el mercat laboral i també la transició ecològica."Hi ha aquestes efectes, i després jo", ha apuntat Sánchez, que s'ha situat al costat dei deen el trident de personatges blasmats per la dreta. "Tots els organismes seriosos que estudien la pèrdua de poder adquisitiu sostenen que no té a veure amb els immigrants o els serveis públics; es va exacerbar fa una dècada per la crisi financera i per la gestió neoliberal d'aquesta crisi. Aquests termes els hem de parlar a fons i de debò sobre els dos processos que han portat a la pèrdua de, és la conversa que aquest país necessita", ha remarcat el dirigent socialista. Els salaris reals, en aquest sentit, han estat caient durant una dècada, perquè han crescut unmentre que els preus s'incrementaven en un, segons les dades de la Moncloa.Abans es feien servir quatre salaris anuals a pagar un pis, i ara se'n necessiten vuit. "El poder adquisitiu s'ha reduït", ha apuntat Sánchez, que ha carregat contra grans empreses perquè apugen els bonus als directius però no toquen "ni un cèntim" el sou als empleats. "Aquesta situació és justa? Si una empresa guanya, per què només va a parar a mans d'uns pocs? Per què no es recompensa els transportistes, els administratius o el personal que ordena els productes? No tenen a veure amb l'èxit de l'empresa? Jo crec que sí", ha remarcat Sánchez en el marc d'un discurs eminentment social.

