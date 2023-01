Un menor de 13 anys apunyala la mare de la seva parella perquè li va treure el mòbil a la seva filla

Situació estrambòticaUn menor de 13 anysde la seva xicota, de 12, després que aquesta li retirés el mòbil a la seva pròpia filla. En concret, tal com explica El Mundo, l'adolescent ha clavat un objecte punxant a la cara de la dona. Després de l'incident, diversos agents de la policia espanyola van identificar el jove i van traslladar els fets a la Fiscalia de Menors. Ara per ara, el menor d'edat no pot ser imputat.La mare va ser traslladada a l'Hospital 12 d'Octubre amb altres ferides a les mans, al coll i a l'orella, tal com ha explicat el rotatiu espanyol. Segons expliquen,i tenia problemes de conducta. Per això mateix, la seva pròpia mare la va castigar sense mòbil.i aquest es va presentar a casa de la família. Va trucar a l'intercomunicador i va demanar que baixés la mare.En el moment que aquesta va baixar al carrer,. Agents de la policia espanyola el van localitzar i identificar l'endemà. No es pot imputar ni el jove ni la seva xicota perquè tots dos tenen menys de catorze anys.

