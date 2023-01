Joel Díaz deixa el «Zona Franca» de TV3

A partir d'avui mateix, deixaré de presentar el @ZonaFrancaTV3. Plego arran de la decisió presa per la direcció de @Tv3 d'apartar del programa el Manel Vidal, una decisió que considero injusta i inacceptable tant en el fons com en la forma en què s'ha pres i comunicat. — Joel Díaz (@joeldiazbrah) January 30, 2023

TV3 deixa en suspens el programa Zona Franca

Gras va advertir el Zona Franca que passaria

no presentarà més el. L'humorista ha informat aquest migdia que a partir d'aquest dilluns no tornarà a presentar el programa humorístic nocturn de. En un fil de piulades, ha assegurat que pren aquesta decisió després que la direcció de la televisió pública cessés de manera fulminant el col·laborador i humorista Manel Vidal del programa arran d'un gag En només dos missatges, Díaz deixa molt clar que l'acomiadament de Vidal del programa "és una decisió que considera injusta i inacceptable, tant en el fons com en la forma en què s'ha pres i comunicat".en què situava Joel Díaz en el quadre clàssic conformat pels eixos ideològic, esquerra-dreta; i cultural, autoritari-llibertari. El problema va arribar, des de la perspectiva de TV3, quan va decidir situar-hi també el PSC. En aquest cas, però, els eixos ja no dibuixaven un quadrat, sinó una esvàstica.L'acomiadament de Vidal es va produir, segons les paraules de Sigfrid Gras, director de TV3, per una decisió seva. La va comunicar a la productora del programa,i, aquesta, sempre segons les declaracions de Gras, hi va estar d'acord. Una versió que el mateix excol·laborador va desmentir a través d'un fil de piulades on va reaccionar, per primera vegada, a tot el sidral que havia fet implosió a la cadena pública.Immediatament després de la decisió de Díaz, que ha comunicat a través del seu perfil de Twitter, la televisió pública ha emès un comunicat per valorar la dimissió del presentador de Zona Franca.amb els continguts d'humor en aquesta franja nocturna".El mateix Díaz havia demanat que els seus companys, col·laboradors, productors, guionistes i altres treballadors no quedessin fora de les infraestructures de la televisió pública després de la seva feina en les últimes setmanes., han alertat en el comunicat. La CCMA també ha confirmat que Joel Díaz continuarà vinculat a l’espai L'acomiadament Vidal va centrar part de la intervenció de Gras en la seva intervenció a la comissió de control de la CCMA al Parlament de Catalunya del passat divendres. El director de TV3, a pregunta de Ciutadans, va explicar que des de la cadena i de la productora van pactar que Vidal no tornés al programa, i van cessar la seva col·laboració de manera permanent.[...] Volem jugar amb els límits de l'humor, però no que es passin", va relatar Gras. Ell mateix va assegurar que des de la direcció de la televisió pública creuen que hi ha uns límits de l'humor "i en el programa de dimarts es van traspassar".: "Volem llançar un missatge al programa, si volen continuar amb aquest tipus d'humor transgressor i divertit, aquestes coses no es poden repetir". També ha assegurat que des de TV3 "s'han de defensar uns determinats valors".va deixar molt clar el president de la televisió pública.

