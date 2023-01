Disputes i l'últim punt de confrontació

El xoc entre els socis de govern, Barcelona en Comú i PSC, pel pla de regulació de noves obertures de negocis com bars, discoteques o supermercats a l'Eixample ha acabat obrint una tercera via: guanyar temps, mantenir l'actual. És una proposta d', que aquest matí ha sortit públicament a oferir el seu plantejament per desencallar un pla que si no tira endavant, deixarà via lliure a partir de l'11 de març perquè es liberalitzin les peticions de llicències per a nous negocis a tot l'Eixample.Per aquest motiu, precisament, el regidor portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Coronas, ha insistit en la necessitat de tenir algun tipus de regulació, per més que l'actual proposta no entusiasmi els republicans., ha resumit. Això implicaria unaper a l'arribada de nous negocis. Actualment, hi ha una suspensió de llicències que fa que no es puguin atorgar nous permisos d'establiments a gran part de l'Eixample, mentre es preparava un pla regulador. La manca d'entesa, però, podria fer que la moratòria actual caigués l'11 de març -en arribar al seu màxim temporal de dos anys- sense que s'hagi aprovat el pla que l'havia de substituir de manera definitiva.El calendari pressiona i això farà que, després de no arribar a un pacte divendres passat durant el plenari municipal, ara l'alcaldessa. Davant la previsió que no hi hagi cap canvi en les postures de socialistes i comuns, ERC ha fet la seva proposta: introduir una disposició addicional que permeti-el PSC volia reduir-la en trams com Sepúlveda- a canvi del compromís de revisar aquesta regulació un any després.La iniciativa ha arribat després de conversar amb dues. Segons Coronas veurien amb bons ulls el pla. "La música els hi ha sonat prou bé", ha comentat. Tot seguit, el grup líder a l'oposició ha demanat reunir-se amb comuns, que ja han acceptat i es trobaran aquest mateix migdia, i socialistes, que encara queda saber com s'hi posaran.El pla d'ERC inclou ampliar el coneixement de la situació a Sant Antoni, i es dona dotze mesos d'espai temporal per analitzar quina activitat econòmica hi ha. També es preveu estudiar quines empreses s'hi volen instaurar i quants locals hi ha tancats a les diferents zones afectades.El moviment d'ERC arriba després que les darreres setmanes el debat sobre el pla d'usos de l'Eixample s'hagi anat convertint en una, especialment entre els dos membres del govern municipal: comuns i PSC. L'enrenou va començar quan els socialistes van acusar Barcelona en Comú de tergiversar les dades i d'haver-los enganyat a l'hora de presentar la proposta del govern municipal, tot i que la nota de premsa de l'anunci en què va participar també la tinenta d'alcaldia Laia Bonet (PSC) detallava fil per randa les zones on es volia aplicar una restricció més dura a noves obertures de negocis com, el principal focus de tensió entre els membres de l'executiu.Els dies posteriors, s'han treballat diferents propostes en què s'aigualia encara més la idea inicial de restringir les noves obertures d'establiments amb un alt impacte per al veïnat, però res ha acabat de fer possible el pacte en l'últim gran tema de mandat. Uns i altres a l'Ajuntament no tenen cap dubte que el factor electoralista i la voluntat de distanciar-se del govern municipal està jugant un paper clau en les possibilitats que el pla avanci.Per contra, els més afectats són els comerciants i el teixit veïnal del districte. Tant és així que fa dues setmanesde l'Eixample van redactar una carta en què lamentaven que no s'estigués arribant a un acord per aprovar una proposta que consideraven. De fet,Barcelona en Comú, amb l'argument de protegir el centre de la ciutat del monocultiu turístic i l'especulació. ERC també preferia un pla més proteccionista amb el comerç de proximitat i el veïnat.Ara, amb l'escrit dirigit al PSC, les entitats ciutadanes -amb el suport de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB)- demanen que almenys "es mantingui la regulació ja aprovada en zones tan tensionades com la del barri de Sant Antoni i les entornes del carrer Girona". De moment, però,. Les negociacions han conduït les formacions polítiques a deixar caure una part del territori al voltant del carrer Girona, pel que fa a la regulació estricta. En canvi, l'entorn de San Antoni és el punt que ha despertat un nou xoc, encara sense resoldre.

