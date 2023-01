ERC veu «proper» l'acord en plena negociació final amb el PSC pels pressupostos

Totes les mirades estan posades aquest dilluns al, on aquest dilluns se celebren reunions clau per desencallar els pressupostos per al 2023 en el marc de la recta final de la negociació entre eli el. Aquests contactes arriben després que, en una decisió assumida dijous, el presidentapostés per acceptar la proposta de Quart Cinturó per salvar els comptes , les converses sobre els quals van congelar-se a -i enverinar-se- a principis de la setmana passada. En roda de premsa des de la seu del partit,, portaveu d', ha assenyalat que l'acord és "proper", i que correspon a les negociadores -- tancar-lo "en les pròximes hores". De moment, això sí, encara no s'ha tancat cap entesa, i les converses continuaran aviat. "No entendríem que es dilatessin més les negociacions després d'un gest de responsabilitat", ha indicat la portaveu."Els pressupostos són expansius, tenen voluntat de reforçar l'estat del benestar i afrontar les transformacions. Estem segurs que l'acord és proper i és bon símptoma que continuïn les reunions", ha reflexionant Vilalta. Aquest cap de setmana, Aragonès va elogiar la "maduresa" dels republicans a l'hora d'assumir contradiccions per tenir nous comptes. Aquest cap de setmana, la portaveu republicana va lamentar el "tot o res" dels socialistes durant la negociació, perquè s'han mostrat inflexibles amb la Ronda Nord, l'ampliació de l'aeroport del Prat i la posada en marxa del projecte delal Camp de Tarragona.Segons Vilalta, ERC "no està d'acord" amb el projecte de Quart Cinturó, una infraestructura considerada "anacrònica" en la ponència política de la formació. "S'ha de negociar i defensar la teva posició, però també trobar punts d'acord. No ens cansarem de reiterar que la necessitat era tenir pressupostos, que són unper a tothom", ha apuntat la dirigent d'ERC. Les seccions locals delhan fet pública la seva discrepància amb la decisió, però la direcció ha aconseguit que entre les bases no hi hagués contestació. El conseller de Territori, Juli Fernández, que quan era alcalde de Sabadell es va posicionar en contra de la Ronda Nord, es manté en silenci sobre el cas, i ha mantingut contactes amb la ministraEn clau pressupostària, ERC fa setmanes que adverteix que l'acord amb el PSC està completament tancat. "Han anat reobrint carpetes a mesura que s'anava tancant la negociació", sostenen aquests dies dirigents implicats en les converses. En aquest sentit, els republicans remarquen que només quedava l'escull del Quart Cinturó i que, per tant, un cop aïllada aquesta carpeta a través de l'assumpció de la contradicció amb aquesta infraestructura, no hi ha capper no rubricar l'acord. Al llarg de les últimes hores també hi ha hagut contactes entre Aragonès i el primer secretari del PSC,, que com a mínim van parlar dijous.En l'arrencada de la roda de premsa, Vilalta ha fet una valoració "molt satisfactòria" del congrés que els republicans van celebrar dissabte a Lleida . "El nostre objectiu és construir una República catalana, i tenim un camí clar a través del, que és la via més efectiva possible", ha remarcat la portaveu d'ERC. "Per això apel·lem a tots aquells que vulguin sumar complicitats. Convidem tothom a sumar-s'hi i a avançar conjuntament", ha indicat. En clau municipal, ha indicat que el projecte és "imparable". De moment, això sí, les enquestes situen el candidat a Barcelona,, en retrocés per darrere de. Maragall va ser el guanyador de les últimes eleccions.

