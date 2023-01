Detingut un productor de cinema per una presumpta agressió sexual a una actriu catalana

La gala dels premis cinematogràfics Feroz han acabat amb escàndol., un productor de cinema de 55 anys, ha estat arrestat, posat a disposició judicial i posteriorment deixat en llibertat amb càrrecs per un presumpte cas d’agressió sexual.Els fets denunciats han passat la matinada d'aquest diumenge durant la festa privada que s’ha celebrat després de la gala. Una de les víctimes que ha denunciat aquesta agressió és, coneguda artísticament com a Jedet, una actriu, cantant i activista pels drets LGTBIQ. Nascuda a Girona el 1992, es va iniciar al món de la televisió interpretant papers secundaris a Looser ia la popular sèrie de comèdia Paquita Salas.Ara, laestà recopilant la versió dels nombrosos testimonis presents a la festa per aclarir els fets. Els agents també investiguen l'altre, que acompanyava el suposat agressor, però que encara no ha estat detingut.

