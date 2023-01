Oques Grasses supera C. Tangana i bat rècord de públic al Palau Sant Jordi

🔝 @OquesGrasses bat el record absolut d'assistència en un concert al @PalauSantJordi amb 18.400 espectadors!



➡️El rècord anterior el tenia C. Tangana amb 18.360 persones. pic.twitter.com/0EHf1RRAcr — Enderrock (@enderrock) January 28, 2023

I amb aquesta emotiva "La gent que estimo" #OquesGrasses culmina la seva gran nit de 10è aniversari.

Ells 7, 12 músics més sobre l'escenari, 18.400 persones i una festassa que ha capgirat el Sant Jordi.

Amb espectacle, foc i arranjaments per a l'ocasió.

Al 2024 treuran nou disc. pic.twitter.com/ptT16jgzQL — Ismael Martín (@ismartin_amoros) January 28, 2023

Concert de màxims

Segueixo amb ressaca emocional🥺. El concert d'ahir va ser espectacular ❤️. Ens veiem al 2024 @OquesGrasses ✨ pic.twitter.com/Td2259S3IB — Sònia Lecha (@SoniaLecha) January 29, 2023

ha celebrat aquest dissabte una gran festa alde Barcelona per celebrar els 10 anys dels primers compassos que acabarien catapultant-los a la fama. Seguint el títol d’un dels seus darrers grans èxits, els osonencs ho han petat davant elsque van esgotar les entrades fa més de vuit mesos. La banda s’ha convertit en el primer grup català del segle XXI en omplir el Sant Jordi.Durant quasi dues hores, el grup s’ha envoltat d’unper fer cantar i saltar tothom al ritme d’Elefants, Sta guai, Cul, Serem Ocells i In the night, entre altres. Oques Grasses comença ara una, “però no és el final de res, sinó el principi d’un nou cicle”, ha assegurat el cantantRecentment, el Palau Sant Jordi ha penjat el cartell de sold out amb diversos artistes catalans, com Rosalía -amb dos concerts seguits-, Sopa de Cabra, Estopa i Aitana. Però Oques Grasses ha estat la primera formació del Principat nascuda després del 2001 que l’ha omplert, i ho ha fet batent el rècord d’assistents d’artistes internacionals com C.Tangana., admetia Montero instants abans de començar el concert.La fita arriba com a colofó de 10 anys d’èxits que els osonencs han celebrat amb un espectacle batejat com La gent que estimo, un dels hits del darrer àlbum. La banda ha plantejat el concert com unaque s’ha fet seu el projecte”. “Ens sentim molt estimats i afortunadíssims”, recalcava el cantant, mentre atribuïa l’èxit a un “procés natural” d’evolució on han superat molts tràngols musicals.Montero recordava així com, i de mica en mica el grup es va fer un lloc a les programacions musicals, “però veient com molts cops el públic donava l’esquena o marxava dels festivals”. Amb el pas dels anys, però, la banda catalana celebra “haver après a estar a l'altura dels diferents moments” i Montero agraeix que el públic s’hagi fet seves unesi a superar els cops que fot la vida”.El concert d’aquest dissabte ha estat la millor versió d’un, “i que des d’un inici estava plantejat per grans escenaris”. Per al Sant Jordi, Oques Grasses han fitxat fins a 12 músics de cordes, vents i percussió que han format una gran banda per repassar grans èxits de tota la dècada. Fossin més antigues o més recents, els més de 18.000 espectadors les han corejat i ballat des d’inici fins al final, convertint l'escenari de la capital catalana en una gran festa.Enmig del gran muntatge, també hi ha hagut unamés llunyans d’Oques Grasses. I és que a la meitat de l’espectacle el grup ha ofert quatre cançons des d’un, “per no oblidar els orígens ien mig d’un Sant Jordi tan magnificat”. Des d’aquest petit entarimat, el grup s’ha remuntat fins al Llum fluorescent, mentre Montero ha tancat el bloc versionat el mític I want to break free de Queen davant un públic totalment entregat.Després de cinc àlbums, Oques Grasses afronta ara un descans de mínim un any. Neguen que es tracti d’una retirada i garanteixen que l’aturada servirà, entre altres projectes, per afrontar uni preparar grans muntatges de cara al 2024. No han precisat, però, a quina alçada de l'any podria arribar el nou disc. “Volem tocar menys per fer-ho més bé, de forma més exclusiva i”, resumia Montero.

