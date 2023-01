La factura cobrada de Salvador Illa

". La frase correspon a una dirigent de la cúpula deli la va pronunciar abans del consell nacional que els socialistes van celebrar el cap de setmana passat. Davant dels noms propis del partit i en la part oberta als mitjans, Salvador Illa va criticar la "intransigència" de Pere Aragonès i el seu Govern en la negociació pressupostària , i va concretar una advertència amb ERC com a destinatària: "L'amenaça és la manifestació més patent de la impotència". Illa responia així a l'intent, desesperat, dels republicans de forçar unadels socialistes a la tramitació dels comptes: retirar el suport alal Congrés si el PSC no cedia a Catalunya. Aragonès havia avançat a-en la prèvia de la cimera hispanofrancesa a Barcelona- que no estava disposat a acceptar més demores amb els. L’avís, però, no va tenir recorregut. Sánchez es va fotografiar amb Illa després de la cimera, en un aval explícit a l'estratègia de desgast ai la Moncloa va fer cas omís a l’ultimàtum.Sense intermediació de Sánchez i amb ladesplegada al Parlament -la votació del decret de pròrroga pressupostària va ser una alerta definitiva a Palau-, Aragonès va cedir dijous. El president de la Generalitat va comparèixer per cedir en el Quart Cinturó a canvi d'una aprovació diligent dels pressupostos , un moviment amb erosió "política i personal", tal com va verbalitzar el dirigent republicà. L’oposició d'ERC a laés llargament coneguda i menjar-se un gripau d’aquestes dimensions abans de les eleccions municipals -Aragonès va repetir que la B-40 no era el seu- deixa ferides que els electors recordaran. El sacrifici, doncs, tenia sentit si el guany era més rellevant. Un guany en forma de pressupostos, sinònim d’oxigen per explorar un recorregut detransitable i perdurable.A Palau defensen que han mogut lai les paraules d’Illa ja no semblen tan gruixudes. A l'espera de si es valida un pacte de pressupostos, el primer secretari del PSC ja ha aconseguit el que perseguia: que Aragonès cedís públicament a instàncies socialistes. No és casualitat que el debat públic sobre els pressupostos hagi donat voltes al Quart Cinturó, l’ampliació de l’i el, tres projectes que incomoden ERC. Primer, pesava posar car el preu del vot socialista. Segon, la rectificació havia de ser explícita, amb càrrega d’erosió. I, tercer, s’havia d’evidenciar la centralitat del PSC, que ha passat d'actor aïllat per l'independentisme a col·laborador necessari, a vegades amb ERC i, d'altres, amb Junts.Els socialistes han explotat lesd’ERC, fins al punt de posposar la represa de la negociació dels pressupostos fins dilluns, perquè Aragonès no pogués oferir a les bases un acord tancat en la cita congressual de Lleida , on el president va destacar la "maduresa" del partit per assumir contradiccions . Quines debilitats? La solitud delsaldesprés de la sortida de Junts del Govern; la força continguda del grup parlamentari republicà a Madrid després de prioritzar lai haver avalat els; i la discussió dels comptes sense tenir-ne l’aprovació garantida.Illa ha cobrat. Com la que tenia apuntada a, que després de la ruptura del Govern, amb Junts fora de l’equació, va negar el pa i el vi als socialistes pel seu compromís discutible amb el final de la repressió. "Molts dirigents del PSC es van encetar les mans aplaudint el nostre empresonament", va dir el president d’ERC el 8 d’octubre, una sentència que setmanes després matisaria. Illa pensa que és el seu moment, encara que aquest dilluns pugui enfilar un acord pels comptes amb Aragonès i a Palau respirin. Si finalment hi ha pressupostos, donaràal president de la Generalitat, però al PSC pensen que és combustible per a un. Al maig hi ha la primera batalla, les eleccions municipals. I apinten bastos per als republicans. Almenys això apunten les enquestes.

