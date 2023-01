Hola. Vull dir algunes coses i si us sembla podem anar matant el tema. — Manel Vidal Boix (@massanagranaire) January 28, 2023

L’humoristaha donat la seva opinió del seu acomiadament com a col·laborador del programa de TV3, Zona Franca , després d’un gag en el qual es parlava delvinculant-lo amb una símbol delEn un fil de missatges a Twitter publicat aquest dissabte, Vidal ha utilitzat la ironia per explicar el cas, i ha carregat contra els responsables que han posat fi a les seves intervencions al late show que presenta: “Exigir el cap d’un col·laborador és una”, ha apuntat l’humorista, que en la seva explicació ha donat la seva opinió sobre l’actualitat política catalana i, en concret, la relacionada ambi elDels socialistes opina que són “” i “”. Vinculada a aquesta anàlisi, Vidal ha defensat la broma de l’esvàstica alhora que ha indicat que “s’ha de ser molt boomer o molt imbècil per creure que de debò jo vaig dir que el PSC és un partit nazi”. Vidal ha explicat també de quina manera va abordar la secció quan li van proposar col·laborar en el programa, i no ha estalviat crítiques contra les formacions polítiques i el baix nivell que, a parer seu, demostren als parlaments.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor