Trias reclama que Junts «no faci segons quines ximpleries» per guanyar a Barcelona

El candidat dea l'alcaldia de, ha afirmat que les últimes enquestes publicades en diversos mitjans demostren que van "bé" per guanyar les eleccions però demana un partit "fort i consistent" que "no faci segons quines".En un diàleg amb la cap de llista per, durant la tercera convenció municipalista del partit, Trias ha defensat que és el moment de sumar i que tothom "doni un cop de mà": "Hem de ser pal de paller, que s'hi agrupi molta gent".L'alcaldable ha lamentat que "hi hagut moment durant els quals no s'han fet les coses ben fetes" i que això ha generat "una sensació trista i" que cal deixar enrere. Geis ha afirmat que, durant el darrer mandat, la ciutat ha "trobat a faltar" el lideratge de Barcelona.

