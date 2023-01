ERC defensa «imbricar estratègies amb l'esquerra espanyola» per aconseguir el referèndum

Una esmena de Joan Tardà, a votació

Un debat marcat per la negociació pressupostària

La ponència política que s'aprova aquest dissabte al congrés que celebraincorpora modificacions respecte a l'esborrany original presentat al desembre per la cúpula del partit. Un dels canvis transaccionats amb la militància en el text definitiu, al qual ha tingut accés, passa per la defensa d'aquest posicionament de cara a la consecució del referèndum: "Imbricari amb altres nacions sense estat de l'estat espanyol i, molt especialment, amb les organitzacions sobiranistes de la resta dels Països Catalans, que possibilitin l'establiment d'aliances republicanes dedicades a defensar, arreu, de l'Estat, l'autodeterminació, les llibertats democràtiques i el qüestionament del règim monàrquic". "Aquesta col·laboració és especialment necessària davant d'un hipotèticen la pròxima legislatura espanyola", ressalta el redactat.ERC celebra aquest cap de setmana el seu congrés nacional a lai ho fa per debatre i aprovar el full de ruta per als següents, que insisteix en laper resoldre el conflicte polític. En total, s'han inscrit més de 1.400 militants, que també avalaran la necessitat d'avançar en unque permeti definir quin ha de ser el mecanisme per arribar la independència. La proposta dels d'Oriol Junqueras passa per unamb pregunta clara, on participi com a mínim el 50% de la ciutadania, i on el 55% doni suport al "sí": un model que recorda la via Montenegro Els dirigents republicans van presentar la ponència política a finals d'any i durant tot aquest temps la militància l'ha pogut revisar i fer aportacions. En total, es van presentar, que es van debatre als congressos territorials i a les assemblees sectorials. La meitat van superar el procés de debat i s'han incorporat al text mitjançant transaccions o bé han quedat acceptades, com és el cas de l'esmena sobre imbricar estratègies amb "l'esquerra espanyola". Per a la jornada, només queden dues esmenes vives. Una d'elles, demana que en l'escrit no es faci referència a Montenegro quan es parla de com han de ser les característiques del referèndum.La segona esmena viva i que els equips encarregats d'elaborar la ponència han descartat inicialment, buscai afavorir l'avenç del republicanisme en aquests territoris. Segons ha pogut saber Nació, la va presentar i la defensarà l'històric dirigent, i es votarà a mà alçada aquesta mateixa tarda. "En el procés de construcció de les distintes repúbliques en el marc dels Països Catalans afavorirem lai dels escenaris més adients per tal de consolidar l'del republicanisme deli de les", apunta el text consultat per aquest diari. Per fer-ho, demana incloure en les pròximes candidatures a lespresentades al Principat, persones proposades per ERC del País Valencià i de les Illes "per fer efectiva la representació del republicanisme valencià i illenc a les cambres legislatives espanyoles". És un moviment, així, per permetre que els representants d'ERC d'aquests territoris tinguin representació al Congrés, ja que a hores d'ara difícilment aconsegueixen prou suport electoral per tenir diputats propis a Madrid.Més enllà d'aprovar l'estratègia de futur, la jornada també està inevitablement marcada per la negociació pressupostària amb el PSC. Dijous, ERC va decidir finalment cedir a les pressions dels socialistes i donar suport a una moció al Parlament per impulsar el, tot i que els republicans, i fins i tot el conseller de Territori, Juli Fernàndez, s'hi havien posicionat històricament en contra. N'ha fet menció el president de la Generalitat,, durant la benvinguda a la militància: "Vull posar en valor la maduresa d'ERC a l'hora de prendre decisions complexes. Governar no és fàcil. Agraïm l'empatia, la complicitat i la comprensió dels companys de viatge", ha indicat el president. Tambéha explicat que ha estat una decisió que demostra una "", i ha convidat les bases a anar amb el "cap ben alt".El Quart Cinturó apareix també en la ponència política que els republicans aprovaran. Malgrat la predisposició a impulsar-lo en l'àmbit institucional per arribar a una entesa amb el PSC, el partit en el seu full de ruta defensa implementar una "mobilitat sostenible", i carrega contra les macroinfraestructures: "No acceptem lliçons de gestió de part dels qui sempre han dirigit Renfe i l'han convertit en el caos actual o defensen projectes anacrònics com elimposats per l'Estat", recull el text.

