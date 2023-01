Mor el pensador i polític barceloní Xavier Rubert de Ventós

Unaha mort aquest dissabte. És el filòsof barceloní, que ha perdut la vida als 83 anys en un hospital de la ciutat al matí. La seva figura ha estat notable en molts camps. A banda de l'àmbit del, en el qual va destacar per les seves reflexions sobre la vida quotidiana, Rubert de Ventós també va tenir una àmplia trajectòria com a parlamentari espanyol i europeu amb els socialistes.Amb un tarannà molt proper a, va ser un delsi havia fet el pas a l'independentisme. A banda de la seva faceta política, també va tenir un extens treball com a professor. Ara, feia anys que estava enretirat de la vida pública.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor