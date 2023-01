Aragonès ressalta la «maduresa» d'ERC per assumir contradiccions a l'hora d'aprovar el pressupost

Vilalta, en contra del "tot o res"

Laacull aquest dissabte el congrés nacional, marcat per la incertesa que viuen els pressupostos de la Generalitat i els dubtes sobre la continuïtat del diàleg amb Madrid un cop concretada la reforma del codi penal, principal èxit de la via de la negociació que els republicans defensen com a estratègia per resoldre el conflicte polític amb l'Estat. Els encarregats d'obrir el conclave han estat, portaveu parlamentària d'ERC, i el president, que aquest dilluns es reunirà amb el primer secretari del, per mirar de desbloquejar per fi els comptes.Aragonès, que dijous va acceptar el Quart Cinturó com a via per desbloquejar els pressupostos amb els socialistes malgrat que el seu partit, històricament, hi havia estat en contra, ha remarcat la "urgència" d'aprovar els nous comptes, dels quals ha ressaltat el pes per a les polítiques socials. "Vull posar en valor lad'ERC a l'hora de prendre decisions complexes. Governar no és facil. Agraïm l'empatia, lai la comprensió dels companys de viatge", ha indicat el president, que veu "sòlid" l'executiu, exclusivament format per republicans i independents. En clau de procés, ha situat la "democràcia" i les "llibertats" com a prioritats al costat de la fi de la repressió. "Elperquè Catalunya no pot decidir el seu futur de manera reconeguda. Per resoldre'l, cal votar", ha subratllat en el principal missatge dirigit al govern espanyol."L'Estat no ens pot tractar més com a menors d'edat. Hem de buscar un gran acord sobre com tornem a votar amb una proposta acordada en què totes les parts acceptem el resultat sobre el futur del nostre poble. Existeix unen la societat catalana per votar. És l'hora d'avançar i de superar disputes, de superar bloquejos i de construir sempre. Amb proposta i amb estratègia", ha remarcat Aragonès, que té la intenció de revitalitzar l'acord de claredat en el primer trimestre per elevar una proposta aEl president, que ha reivindicat la figura de, ha apuntat que ERC és qui té intenció de "representar millor" la pluralitat del país, ara des de la Generalitat, circumstància que no s'havia propiciat en l'etapa autonòmica. Aragonès s'ha referit a la inflació, a la guerra d'Ucraïna i als "moments de complexitat" que es viuen. "Nosaltres no som els que abandonem, no són els que desertem, no som els que ens rendim. No deixem que del problema se n'encarreguin uns altres. I els assumim nosaltres, que som els de les solucions", ha remarcat el dirigent republicà, rebut dempeus pelsAragonès ha reclamat el màxim suport per a ERC en lesque hi haurà el 28 de maig d'enguany. En aquest sentit, ha citat Sant Cugat del Vallès, Blanes, Palamós, Figueres, Manresa, Solsona, Tremp, La Seu d'Urgell, Tàrrega, Lleida i Tarragona, entre d'altres. Ha situat aquests municipis com l'exemple per a les ciutats que encara no estan en mans dels republicans, com Barcelona. "Hem de ser molts més", ha apuntat Aragonès en clau barcelonina, on des de la irrupció deel candidat d'ERC,-vencedor fa quatre anys- s'ha anat desdibuixant a les enquestes.La portaveu parlamentària d'ERC ha estat crítica amb l'actitud del PSC de cara als pressupostos, que ha definit com un "tot o res", i també amb els episodis crítics amb els exsocis de Junts. "El cap ben alt sempre, sobretot aquesta setmana", ha apuntat en referència a la cessió amb la. "Som sinònim d'obertura i d'inclusió, de lluita i de", ha destacat en clau de procés, també en la pugna als tribunals internacionals davant la persecució judicial de l'1-O. Vilalta, de manera implícita, ha tingut paraules per criticar la manera de fer política d'alguns dirigents de Junts, com ara, als quals ha retret estar més pendents dels "likes i dels retuits" que del país.Vilalta ha recordat que, en l'últim congrés, encara eren més notables els efectes de la repressió.eren a la presó -feia unes setmanes que havien estat condemnats per l'1-O- iencara residia a. La portaveu parlamentària d'ERC ha posat de manifest que els republicans han passat a ser un, no només a la Generalitat sinó també a ajuntaments, diputacions i consells comarcals. "A vegades el més còmode és abandonar", ha assenyalat, en referència a la sortida de Junts de l'executiu, que ha comportat que ERC governi en solitari des de principis del mes d'octubre amb la incorporació d'independents.

