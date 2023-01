Així serà la recuperació ciutadana del Rec Comtal, «el monument de Barcelona»

Mapa dels punts d'intervenció Foto: Ajuntament de Barcelona

Simulació dels recordatoris, al paviment, del Rec Comtal a tocar de la Monumental Foto: Ajuntament de Barcelona

Barcelona ja té pla director per recuperar la memòria del, la via aquàtica que ha quedat xuclada pel desenvolupament de la ciutat i que ha desaparegut de la majoria de la superfície que va arribar a ocupar entre el segle X i el segle XX. Només en queda el 5% de la longitud total, però la idea és fer emergir la seva història i protegir les traces de la sèquia que va articular la vida de Barcelona durant deu segles. Tant és així que se li vol retre homenatge amb un pla que proposa, 26 dels quals a la capital catalana, i la resta a Montcada i Reixac. Aquest pas suposa anar més enllà de la idea de la protecció del patrimoni estètic i el regidor de Memòria Democràtica,, ha estat contundent:Tot seguit, en la presentació del pla, Rabassa ha aprofundit en aquesta idea, tot recordant que és un exemple transcendental dealhora que representa "l'expressió material de la relació de Barcelona amb l'aigua". Un sentit que també ha apuntalat la tinenta d'alcaldia, que ha reivindicat un canvi de tarannà a l'hora de reconèixer el patrimoni. "Moltes de les coses que formaven part de la història quotidiana de la gent no estaven reconegudes", ha apuntat la representant del govern municipal.Es tracta d'un document que vol preservar el valor patrimonial i social de la sèquia medieval i recordant que arribava a travessar 11 barris barcelonins. De fet, el pla preveu intervencions que hi donin algun tipus de reconeixement a punts com alEn alguns punts s'està estudiant la manera de senyalitzar aquesta història, així com a la Via Laietana ja s'han començat a projectar "explicacions o plaques commemoratives", ha mencionat Sanz en roda de premsa.La idea és que les 33 intervencions barregin el reconeixement de la memòria del rec -ara ocult pel creixement urbà- amb la regeneració urbana com a infraestructura verda. És a dir,. Moltes d'aquestes intervencions, però, encara no han estat detallades i "a partir del proper mandat s'aniran concretant i pressupostant les actuacions", puntualitza el comunicat municipal.Un dels plans públics que també planteja fer millores a l'entorn del Rec Comtal és "el corredor verd" en l'únic tram amb aigua i descobert del canal, al barri de Vallbona. La idea és convertir aquell espai en un entorn de passeig i recorregut per a bicicletes, alhora que es buscarà preservar la biodiversitat. Tot plegat utilitzant els fons Next Generation en el marc d' una convocatòria que pretén vincular actuacions per la sostenibilitat amb l'atracció turística

