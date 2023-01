Catalunya Ràdio no troba «cap indici» d'abusos per part de Saül Gordillo mentre n'era el director

Ni denúncies ni indicis

L'exdirector de Catalunya Ràdio,, no té oberta cap denúncia ni hi ha "cap indici" que tingués una conducta abusiva durant els seus anys al capdavant de l'emissora pública. Així ho conclou una investigació interna que ha dut a terme la ràdio les últimes setmanes a propòsit de les denúncies per agressió sexual contra el periodista que es van fer públiques a finals de desembre.Ho ha explicat aquest divendres l'actual director de l'emissora,, preguntat per la qüestió al Parlament. Borda ha manifestat que tant Catalunya Ràdio com la CCMA estan "compromeses" amb tenir un entorn laboral segur, i amb "l'acompanyament, suport i protecció a les víctimes, si algun dia se'n produïssin" dins dels mitjans públics.Els grups parlamentaris dehan interpel·lat el director de Catalunya Ràdio sobre els protocols per fer front a les agressions sexuals per raó de sexe. Ho han fet en la primera sessió de control a l'activitat de la CCMA del 2023, i també la primera després que es produïssin les dues denúncies a l'ex-director de l'emissora per agressió sexual.Jordi Borda ha exposat, d'una banda, que el protocol intern de prevenció i de "suport a les víctimes" en aquests casos existeix des de fa 3 anys, i que es va posar en marxa amb l'anticprecisament quan Gordillo era encara el director de la ràdio.De l'altra, l'actual director ha relatat com l'emissora va decidir engegar una investigació interna arran de les denúncies per agressió sexual contra Gordillo, encara que són després de la seva etapa al capdavant de la ràdio pública:"Em vaig reunir amb la presidenta interina deli va començar una investigació exhaustiva de Recursos Humans, amb la direcció anterior, els serveis mèdics, la direcció de prevenció, etc.". També es va traslladar a la plantilla que s'estava duent a terme, i es va recordar que la comissió encarregada treballaria amb "discreció" i garantint "l'acompanyament" a les eventuals víctimes (tal com estableix el protocol intern d'actuació en casos d'abusos).Després de diverses setmanes, la conclusió és que no es va produir cap denúncia ni tampoc cap indici d'abús en l'entorn laboral de Catalunya Ràdio en l'etapa de Saül Gordillo com a director, segons ha informat Borda. Dit això, no ha tancat la porta al fet que en puguin aparèixer i ha avançat quina seria la conseqüència: "Si aparegués alguna denúncia a través d'aquest mecanisme, l'engranatge s'activaria per protegir les víctimes i també per la derivació de responsabilitats en cas que fos necessari".Borda ha proclamat que Catalunya Ràdio i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals "estan compromeses amb tenir un entorn laboral segur d'aquest tipus de situacions, i d'altres", així com amb "l'acompanyament, suport i protecció amb les víctimes, si se'n detectessin dins de la nostra organització".

