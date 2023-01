La síndica d'Aran amenaça de denunciar un filòleg per un article d'opinió a «El Temps»

La, hade denunciar el filòlegdesprés que aquest publiqués un article d'opinió al setmanariel passat desembre. El text, titulat " Casualitats araneses ", és crític amb la política lingüística del govern aranès vers l'occità i exposa que la institució ha gastat 43.000 euros en la compra d'exemplars d'un diccionari castellà-aranès editat pel pare de la síndica, Frederic Vergés, que contindria diversos errors ortogràfics i lexicogràfics."Les manifestacions escritesi suposen un, arbitrari i injustificat ade la meva clienta", detalla l'advocada de Vergés en un comunicat que ha enviat a Girbau i a què ha tingut. Concretament, la lletrada acusa el filòleg de manifestacions amb caràcter decontra la integritat moral de Vergés.En el mateix escrit, l'advocada de la síndica recorda a Girbau que, si considera que la contractació del Consell General d'Aran és il·legal, té el deure de formular una, però no "jactar-se públicament provocant el descrèdit" que pretén amb el seu article. Així mateix, Vergésque si hi ha més acusacions públiques contra ella, exercirà les oportunes, amb "reclamacions de danys i perjudicis corresponents"."Lesde dur un opinador als tribunals és unaque l'escridassada d'un diputat a una periodista: pretenen introduir el germen de la por i l'autocensura als professionals de la comunicació, tal com va fer el ministre franquista Fraga amb la llei de premsa del 1966", denuncia el filòleg en declaracions aGirbau, que ja s'ha posat en contacte amb eli elper sol·licitar-ne empara, aprofita per donar a conèixer les "" que exerceixen sovint governants i partits "amb total impunitat". A més, l'opinador anima Vergés a respondre'l "de la mateixa manera i pel mateix mitjà" que ell si considera inapropiat allò que explica a l'article: "D'això va i ha d'anar la".

