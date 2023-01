Les xarxes estan plenes de contingut sobre receptes, aliments i cuina. Ara bé, un contingut que sempre havia triomfat a les televisions clàssiques en català tenia el nínxol buit a les noves xarxes socials., va posar-hi fi. Confinat a casa de la seva àvia, va trobar un antic llibre seu de receptes i va començar a explorar, a investigar... i a gravar-ho en vídeo. A poc a poc va començar a guanyar seguidors i a generarUn to tranquil, fent-se entenedor perquè tots els espectadors puguin seguir els seus passos i, evidentment, fent-ho en català,ha acabat passant per molts plats, postres i trucs de cuina que les nostres àvies i mares ens han deixat com a llegat i no havien arribat a traspassar mai la gran barrera moderna de. Això li va obrir les portes a seguir explorant i investigant, a més de viatjar a molts indrets del territori per conèixer més secrets, restaurants i trucs de cuina.

