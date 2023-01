Ni «gènere» ni avortament: el nunci del Papa exposa la política de Francesc sobre l'Agenda 2030

Elvol transmetre el seu compromís amb els objectius per unde les Nacions Unides, però també les seves, sobretot en temes com el concepte de gènere i l'avortament. Aquest divendres, el nunci del Papa a Espanya, Bernardito Auza, ha explicat la política del Vaticà sobre l'. Ho ha fet en una intervenció a la Universitat Abat Oliba, a Barcelona, que avui celebra la festivitat de la conversió de Sant Pau.El nunci ha explicat el paper actiu jugat per laen els debats que van dur a l'ONU a proclamar els 17 objectius de l'Agenda 2030 per un desenvolupament sostenible, un programa detallat amb 169 finalitats per, a la fam, garantir una vida sana, una educació equitativa, combatre el canvi climàtic i consolidar la pau i les institucions democràtiques. Auza ha subratllat la voluntat de "transformar el món" a través de l'Agenda 2030.Auza ésde carrera i va estar destinat a la delegació de la Santa Seu a les Nacions Unides. En la seva intervenció, ha exposat també les discrepàncies envers aspectes de la proclamació dels objectius, que Roma considera, el que pot dispersar de les grans finalitats, i "l'excessiu idealisme" de molts, com és l'eradicació completa de totes les formes de pobresa. El diplomàtic ha considerat lacom un objectiu assolible, "però eliminar tota la pobresa en quinze anys és poc realista", assegurant queBernardito Auza també s'ha referit a l'advertiment del papa Francesc sobre el, que és fer grans declaracions en documents que després queden desats al calaix. "Com molts programes pastorals", ha dit amb ironia el nunci. També ha recordat que Francesc ha alertat contra el risc dei la voluntat d'imposar determinats models de vida "anòmals", especialment en països del Tercer Món.Però on ha deixat clar les reserves per part de la Santa Seu ha estat en l'apartat de la igualtat de gènere i l'. Auza ha afirmat que el termes¡entén per la Santa Seu des d'un punt de vista biològic de gènere masculí i gènere femení. També ha qüestionat el concepte d'empoderament, perquè "pot donar unacom a poder en lloc de com a servei". També ha destacat la posició del Vaticà en contra de l'avortament -que ha dit que no reconeix capdocument de l'ONU- per una interpretació de l'apartat sobre salut reproductiva. Recentment, Francesc va fer unes declaracions sobre l'homosexualitat en què va reiterar la doctrina de l'Església.L'Abat Oliba és una universitat catòlica i alhora profundament conservadora, vinculada a l'. L'auditori deu haver escoltat amb satisfacció part del discurs del nunci, un home alineat amb les posicions del Papa. Potser per compensar, Auza ha mostrat la identificació de Roma amb els objectius de Nacions Unides en tot el referent a la defensa de la pau i els drets humans, així com en favor de la democràcia. Ha conclòs recordant unes paraules de Francesc: "Elés el nou nom de la pau".

