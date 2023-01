Quasi 2.000 metres quadrats de plaques

Sis zones d'actuació

El projecte d'energia solar, a la C-17, en dades Potència total: 373,2 kW

Producció total: 563.539 kWh / anual

Superfície: 1.926 m2 de plaques

Autosuficiència: 37% del consum anual (1,4 MWh)

Aprofitament: 90%



Edifici Gurb: 44,5 kW potència | 73% autosuficiènci

Túnel Sant Quirze de Besora: 45,5 kW potència | 36% autosuficiència

Túnel Sora: 60,4 kW potència | 37% autosuficiència

Túnels Farga de Bebié-Montesquiu: 145 kW potència | 35% autosuficiència

Túnel Terradelles (dues instal·lacions): 32,7 kW potència | 38% autosuficiència

Túnel Ripoll: 44,5 kW potència | 33% autosuficiència



La primera gran actuació en una via ràpida

Territori també treballa en una estratègia de descarbonització

Els conductors que hagin circulat les darreres setmanes per l'que connectai elhauran vist canvis en el paisatge viari. En diversos punts de las'hi estan instal·lant. Una actuació força pionera –hi ha diversos projectes previstos en altres infraestructures- que permetrà subministrar almenys el 30% de l'energia consumida pels túnels entre Sant Quirze de Besora i Ripoll.La connexió entre Osona i el Ripollès no és fàcil. A la zona del Bisaura, el Ter s'encaixona i les vies de comunicació –carretera i tren- transcorren enganxats al riu. A més, la zona de Terradelles suposa una barrera natural al sud de Ripoll que l'havia de superar amb un traçat estret i moltes corbes.Per superar-ho, la millora de la carretera va suposar la construcció de diversos túnels. Unes infraestructures que es van multiplicar ara fa 12 anys amb el desdoblament de la C-17 . El sistema format peri zones adjacents té un consum anual de quasi 1,4 MWh d'electricitat anuals.Elde la C-17, segons dades facilitades per la concessionària, aportaran unen aquest tram. S'estan acabant d'instal·lar elsque, sumades, aporten unaEl projecte havia de tenir en compte dos condicionants. Per una banda, trobar els espais adequats per instal·lar les plaques solars. I no era fàcil, ja que calia aprofitar zones a tocar dels túnels de l'autovia que tinguessin una, en una zona amb un relleu molt irregular.Per altra banda, calia optimitzar el màxim la producció solar als moments de màxim consum. O cosa que és el mateix, no tenir cap moment on es. El motiu, segons fonts de Cedinsa, és que una empresa no pot cedir-lo si no es converteix en comercialitzadora. D'aquesta manera, les sis zones amb plaques fotovoltaiques tenen unConcretament, s'han fet: el de Ripoll, Terradelles –amb dos grups de plaques-, els de la Farga i Montesquiu, el de Sora i el de Sant Quirze de Besora. A més, s'ha fet una sisena instal·lació a l'des d'on es gestiona la infraestructura amb una autosuficiència del 70%. La previsió és generar més de 563.000 kW/h anuals, que suposen un 37% del consum elèctric.El projecte de la C-17 suposa la primera gran actuació d'energies renovables en una via ràpida de Catalunya. Forma part de l'que va engegar el 2020 Cedinsa, l'empresa concessionària de diverses autovies del país amb el mètode de peatge a l'ombra.Fonts de la companyia expliquen que es tracta d'una iniciativa pròpia, però en coherència amb les directrius de sobirania energètica, autoconsum fotovoltaic així com estalvi i eficiència energètica que marquen els plans de la Generalitat.En aquest sentit, l'estratègia va incloure estudis per instal·lar energia solar fotovoltaica a les autovies concessionades: C-17,–entre Sant Fruitós del Bages i Berga-,–entre Maçanet i de la Selva i Platja d'Aro- i laA banda de la infraestructura que connecta Osona i el Ripollès, hi ha previst dos petits parcs solars a la C-16 i un tercer a la C-35, en aquest cas només per donar servei a l'edifici de serveis. En el cas de l', ara gestionada per la Generalitat després d'avançar l'extinció de la concessió , es preveienMentre el projecte d'instal·lar plaques solars a la C-17 no havia transcendit, sí que ho van fer altres propostes que encara no estan executades. És el cas de la zona alliberada pels, que van passar a dependre de la Generalitat.L'octubre del 2021 l'aleshores vicepresident Jordi Puigneró va anunciar que la conversió en parcs solars de l'espai lateral de les autopistes ocupats per les cabines sense servei. Fonts de Territori expliquen aque encara s'està redactant el projecte per desmuntar les antigues instal·lacions –només es van aterrar els del tronc central de la via ràpida-. Un document que també inclou una primera fase d'implantació d'energia solar als antics(C-33) i(C-32).La resta de fases en aquesta autopista –quedarien com a mínim els peatges de Vilassar i Arenys de Mar- es farien en fases successives en el marc d'una, que elpodria presentar públicament els mesos vinents.

