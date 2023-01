Guia per entendre la sentència de Luxemburg sobre les prejudicials de Llarena

Entre l'examen dels drets i les noves euroordres

Noves euroordres; nous suplicatoris?

Un resum en cinc preguntes bàsiques - Què decideix el TJUE? La justícia europea dictarà sentència dimarts a dos quarts de deu del matí sobre les qüestions prejudicials que va plantejar Pablo Llarena l'any 2021 i ha de definir la capacitat dels estats de la Unió Europea per rebutjar una ordre europea de detenció. El cas neix de la negativa de Bèlgica a extradir l'exconseller Lluís Puig a Espanya per possibles vulneracions de drets fonamentals.



- Qui dictarà sentència? Dicta sentència el ple del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, l'última instància del sistema judicial europeu. Són quinze magistrats que miraran de trobar una posició de consens sobre una qüestió clau: si ha de prevaldre la defensa dels drets fonamentals o bé la confiança mútua entre els estats.



- Quins indicis hi ha sobre la decisió del tribunal? De moment, qui ja s'ha posicionat és l'advocat general de la Unió Europea i ho va fer per donar suport a les tesis de Pablo Llarena. Va dir que un estat només pot rebutjar una euroordre si s'acreditaven "deficiències sistèmiques" per part de l'estat que vol aconseguir l'extradició. El posicionament de l'advocat no és vinculant, però acostuma a marcar la línia que seguiran els jutges.



- Es pot recórrer la decisió del TJUE? No. La sentència d'aquest dimarts és ferma, només es pot demanar un aclariment, però la decisió no canviarà i és d'aplicació obligatòria a tots els estats de la Unió Europea. La resolució del TJUE, a més, condicionarà altres carpetes obertes per part dels exiliats, com ara la que està pendent de sentència al TGUE sobre el suplicatori del Parlament Europeu.



- Si el TJUE dona la raó a Llarena, Puigdemont serà extradit? La decisió del TJUE no és sobre l'extradició, sinó sobre les condicions en què un estat pot denegar l'entrega d'una persona a un altre estat de la UE. Per tant, la sentència no decideix sobre cap extradició concreta, però sí que pot aplanar el terreny per a futures ordres europees de detenció. Si el tribunal dona la raó a Llarena, es podrà reactivar el procediment d'extradició contra Puig, que no té immunitat, però contra Puigdemont, Comín i Ponsatí seria més complicat, perquè tenen immunitat.

El que passi aquest 31 de gener aserà decisiu de cara al futur proper dels exiliats independentistes. Aquest dimarts, el(TJUE) dictarà sentència sobre una de les peces clau del trencaclosques de l'estratègia jurídica de l'exili. El TJUE acotarà les condicions en què un estat de la Unió Europea pot rebutjar una petició extradició d'un altre estat. Ho farà a instàncies de, que el 2021 va presentar una bateria de preguntes a l'alt tribunal europeu després querebutgés extradira Espanya. La sentència, apunten fonts de la defensa de, "no serà blanc o negre" i serà determinant l'argumentació que utilitzi el tribunal per respondre les preguntes del jutge delFins ara es coneix només el posicionament de l'advocat general de la Unió Europea, Richard de la Tour, que no va ser favorable als interessos dels exiliats. De fet, va comprar tots els arguments de Llarena i Espanya, en una posició que, segons la defensa dels independentistes, s'allunyava de la jurisprudència del mateix TJUE i també de posicionaments d'altres advocats generals. L'informe de l'advocat general no és vinculant per al tribunal, però sí que acostuma a marcar la línia que seguirà en sentència. Fonts de les defenses veuen poc probable que els jutges del TJUE comprin íntegrament els arguments de l'advocat De la Tour, però tampoc donarà tota la raó als exiliats. La sentència es mourà en l'àmplia gamma de grisos d'una qüestió complexa, i es dictarà pensant no només en el cas català, sinó tambéDins del tribunal hi ha diferents sensibilitats sobre un debat que, en essència, ha de determinar si a la Unió Europea, Espanya i la Comissió Europea. El president del tribunal,, sembla decantar-se per les tesis que fan prevaldre la confiança mútua. El vicepresident,, ponent de la sentència, ja s'ha pronunciat sobre qüestions similars en una línia més favorable a la defensa de drets. Per la defensa de Puigdemont, una de les claus de la sentència serà què digui, precisament, sobre la capacitat dels estats de la UE fer examinar elen l'estat que demana una extradició.La defensa preveu que algunes qüestions prejudicials puguin ser inadmeses, perquè ja han estat respostes. Les preguntes clau són dues, la que fa referència a vulneracions de drets fonamentals i la possibilitat d'emetre. La primera tracta de la capacitat de l'estat executor de l'euroordre -en aquest cas, Bèlgica- d'analitzar les vulneracions de drets fonamentals en l'estat demandant de l'extradició -en aquest cas, Espanya-. En aquest àmbit, l'advocat de la UE va dir que no es podia denegar una euroordre si no s'acreditavende l'estat de dret al país que demana l'extradició. Si el tribunal compra aquest posicionament, serà una mala notícia per als exiliats, que, tot i això, creuen tenir prou arguments per acreditar aquestes deficiències generalitzades a l'estat espanyol.Pel que fa a noves euroordres, el TJUE ha de dir si un estat a qui ja se li ha denegat una ordre d'extradició en pot emetre una de nova contra la mateixa persona. En el cas dels exiliats,cosa que segons la defensa evidencia unai dona arguments sòlids perquè els jutges europeus deneguin futures peticions d'entrega a Espanya. En aquest àmbit, el vicepresident del TJUE ja es decantava, en el cas de la immunitat dels eurodiputats, per rebutjar que es puguin anar enviant noves ordres d'extradició contra una mateixa persona quan ja ha estat rebutjada. Sigui com sigui, es preveu una sentència llarga i carregada de matisos. "No serà una victòria per golejada", remarquen fonts de les defenses.La decisió que prengui el TJUE serà ferma, no hi haurà marge per més recursos i tindrà conseqüències sobre els exiliats. En aquest sentit, no es pot descartar nova euroorde de Llarena contra Lluís Puig aquest mateix dimarts, cosa que reactivaria el procediment d'extradició per un delicte de malversació greu que la nova defensa de l'exconseller, pilotada ara per Miquel Sàmper, mira de desmuntar. La resta dels exiliats són eurodiputats i tenen immunitat, per tant la seva situació és diferent i Llarena no preveu enviar noves euroordres contra ells fins que no es resolgui la qüestió del suplicatori al Tribunal General de la Unió Europea (TGUE), que també està pendent de què dirà aquesta setmana el TJUE i podria dictar sentència de cara al març.Sigui com sigui, fonts de les defenses no veuen risc en cas de noves euroordres. A més, asseguren que si Llarena vol dictar noves euroordres contra els eurodiputats hauria de demanar un noual Parlament Europeu. Per què? Segons els advocats dels dirigents de Junts, perquè Llarena va deixar sense efecte les ordres nacionals de detenció -per sedició i malversació- i en va dictar de noves -per malversació-, sobre les quals es fonamentaran les noves euroordres que, com que no tenen res a veure amb les que hi havia fins ara, necessitaran una nova autorització de l'Eurocambra. En tot cas, el Suprem considera que no cal aquest pas i Llarena ha dit queper emetre noves euroordres. Veurem, doncs, si Bèlgica les accepta o recorda al jutge del Suprem que cal demanar permís, de nou, al Parlament Europeu.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor