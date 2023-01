TV3 aparta els tècnics del «Planta baixa» que van punxar «Rata de Dos Patas» mentre es veia Puigdemont

Les disculpes del programa, insuficients

Lai la productora, responsable del programa, van acordar canviar de les seves funcions els responsables de l'error de posar la cançó Rata de dos patas mentre apareixia la cara de l'expresident Carles Puigdemont en pantalla. La cadena pública va retirar de les seves funcions del programa el realitzador i, per la seva banda, la productora va apartar el tècnic de so. Ara mateix ha passat a ser una funció que correspondrà a TV3.La direcció delel mateix dijous 12 de gener en què es va produir aquesta situació en antena. Van admetre l'error i, només una hora després, van interpel·lar l'expresident Puigdemont per demanar disculpes per una situació que no havien controlat de manera adient.TV3 va emetre l'error el passat al programa 12 de gener en el programa Planta baixa: en aquell moment de la tarda, va sonar la cançó, de la cantant mexicana de ranxeres, mentre apareixia una imatge de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a la pantalla del plató per avançar el tema que es tractaria després de la publicitat. Una "fatal coincidència", com l'ha definit la presentadora de l'espai, Agnès Marquès, que ha atribuït a un "directe" en el qual hi ha implicades una setantena de persones.Durant tot el programa s'havien anat posant cançons de desamor publicades al llarg de la història, en la línia d'aquella que ha fet pública Shakira sobre Gerard Piqué . En el moment dels fets, la través de les xarxes socials. Després, també va demanar perdó personalment a l'expresident.que ha provocat que sobre la imatge de Puigdemont hagi aparegut una cançó no relacionada amb el tema que es tractava al programa i en què apareixien uns qualificatius no apropiats", han insistit en una piulada en el perfil de Twitter del programa.

