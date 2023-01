Pilar Rahola cobrava 1.777 euros per cada intervenció al «FAQS» de TV3

La periodistacobravaper cadascuna de les seves intervencions com a col·laboradora fixa al programade, que s'emetia una vegada per setmana. Així ho ha avançat EFE i ho ha pogut confirmaramb fonts de laRahola va començar a col·laborar setmanalment a l'espai televisiu, produït per, propietat dei emès a TV3, l'any 2017, amb una retribució de 450 euros per intervenció. Si bé, coincidint amb la pèrdua de protagonisme a la televisió pública, ja que va reduir la seva presència al, produït per TV3, el 2018 va pujar a 1.777 euros. El fet que el programa estigués a càrrec d'una productora externade les col·laboracions. La periodista va seguir al programa fins al juliol de 2022, quan es va acabar, per la qual cosa va estar cobrant aquesta segona quantitat durant quatre anys.Els periodistes que participaven al FAQS durant tot el programa cobraven una. Rahola, amiga personal dei biògrafa d', ha defensat en els darrers anys posicions afins a. Actualment, té una presència molt destacada als programes de 8TV i als diaris El Nacional i El Periódico.Després d'una primera etapa en que la col·laboració de Rahola era un monòleg sense cap rèplica, a la darrera fase el programa va convertir-lo en unamb un interlocutor amb posicions contràries a la seva i, al seu penúltim programa, el periodista i advocatli va preguntar quant cobrava, qüestió que ella va qualificar de "". Des d'aleshores, portaveus de diversos grups parlamentaris ho han preguntat repetidament a la. En els anys de Rahola al FAQSprimer idesprés van presidir la Corporació iel director de la televisió. Tots tres van ser promoguts per CDC i Junts.L'exdirector de TV3 va dir el novembre del 2021 que aquesta informació l'havia de facilitar Mediapro. Al seu torn, el seu fundador,, va assegurar l'octubre de 2022 que buscaria les dades i els hi donaria personalment a qui les havien sol·licitat, però fins ara no s'havien fet públiques.

