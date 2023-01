Illa allarga l'agonia d'Aragonès malgrat el gest pel Quart Cinturó

Albiach ho posa fàcil i Junts recela

La decisió no ha estat fàcil, però sí col·lectiva. ERC ha aprovat aquest dijous una moció del PSC per impulsar el, i ho ha fet després d'haver-ho consensuat -en una reunió- amb els alcaldes i representants del territori de les zones afectades, especialment del Vallès Occidental i l'Oriental. El dilema: empassar-se aquesta contradicció -l'oposició a aquesta infraestructura ha estat històrica entre la formació d'- per salvar els pressupostos, o deixar-ho estar i no hipotecar el territori a les portes d'unes municipals? Finalment, els republicans han optat per la primera opció. Ha estat un "pas endavant en la bona direcció", segons, però no suficient. Pere Aragonès acaba el dia amb el "cost" d'aquestes contradiccions i sense un acord pels pressupostos, però amb l'esperança de poder accelerar les negociacions al màxim la setmana vinent per poder aprovar, d'una vegada per totes, els comptes. Quan continuaran les negociacions? El, segons el líder del PSC. "No ho entenem gens", remarquen ades de Palau, on consideren que les converses s'haurien d'estar fent avui o demà mateix.L'aprovació de la moció ha estat una sorpresa al Parlament. L'ha defensada Ferran Estruch, diputat i alcalde de Cardona, que ha assegurat que no ha estat una decisió fàcil, però sí necessària per. "Per part nostra no quedarà. A les seves mans queda que no sigui un escull", ha dit tot seguit, instant el PSC a moure's després del moviment d'ERC. Però allà mateix ja s'ha vist que aquesta maniobra no seria definitiva per arribar a un acord. Des del mateix hemicicle, el diputat socialistaha agraït el "gest", però ha advertit que encara queda un "" de qüestions per tancar. Mentre que el debat parlamentari estava en marxa, el president de la Generalitat ha anunciat una compareixença extraordinària.Així, a les dues del migdia, ha comparegut des de Palau per fer: ha decidit assumir el "cost" d'acceptar el Quart Cinturó per tal de deixar Illa "" a l'hora d'aprovar els comptes a l'hora d'aprovar els pressupostos, però també per assegurar que no comparteix el "model de país" que suposa la Ronda Nord. En aquest punt, ha indicat que hi ha un bé superior a protegir, que és l'entrada en vigor dels recursos inclosos en els comptes. "Cal que tothom sigui realista i prioritzi les necessitats de la ciutadania", ha indicat el cap de l'executiu. Tot seguit, ha instat el PSC a prendre la iniciativa i protagonitzar el següent pas: "Hem estat nosaltres els qui ens hem mogut de posició. Ara pertoca moure's als socialistes. No contemplem res que no sigui un acord previ per portar-los al Parlament".Però els socialistes, forts en el front català, marcaran el seu ritme. Des de Palau han rebut amb "sorpresa" la reacció d'Illa quan ha assegurat que, per motius d'agenda, el seu partit no faria una reunió per als pressupostos fins al. Així ho ha anunciat en una roda de premsa des del Parlament. En aquesta compareixença, però, també ha rebaixat el to que havia marcat en els últims dies. Arribant al punt que, per primera vegada des de l'inici de les negociacions, ha agraït a Aragonès el seu "gest". Ara bé, no s'ha estat de remarcar que la decisió dels republicans no és tan clau com pugui semblar, perquè significa respectar ladel Parlament. El cert és que l'impuls de Quart Cinturó s'ha aprovat aquest dijous al ple amb el suport de tots els grups excepte la CUP i els comuns.Illa, a banda de marcar el calendari i situar la pròxima reunió el dilluns -data que podria impossibilitar que hi hagi un acord abans del consell executiu del dimarts- també ha renyat el Govern per com s'han fet les negociacions. Des del partit consideren que tot aquest procés no ha estat generador de, i Illa ha destacat que s'hauria de fer una "reflexió" sobre per què costa tant avançar. Les paraules les comparteixen des d'ERC, però, en canvi, no entenen que després d'aquesta declaració, les reunions estiguin congelades fins a la setmana vinent. De totes maneres, un cop superat aquest escull, els equips es tornaran a reunir dilluns amb diverses carpetes per tancar, amb serrells sobre l', però també amb partides per desplegar lai altres qüestions pendents que el PSC vol que s'acceptin íntegrament, com la no obertura de. "No puc dir que estiguem amb tot d'acord, encara", ha tancat el líder socialista.Com han rebut la resta de les formacions que estan en la lògica de les negociacions aquest moviment? Aragonès, més enllà del PSC, necessita el suport d'per aprovar els comptes. El pacte amb els de Jéssica Albiach es va segellar abans de Nadal, i ERC ha comunicat prèviament als comuns que donarien suport a la moció per desencallar els comptes., ha assenyalat Albiach després del moviment dels republicans, i ha destacat que mentre no hi hagi cap partida pressupostària completa -és a dir, ni un sol euro- per aquests projectes, continuaran donant suport als comptes. Els republicans i En Comú Podem han estat en contacte de manera discreta en les últimes hores per calmar qualsevol malestar que posés en risc l'entesa -insuficient- ja rubricada Des de, en canvi, han recelat de l'empenta que té ERC per entendre's amb el PSC: "Fan molts més esforços per arribar a un acord amb el PSC, que no els que va haver-hi per complir l'acord de Govern", ha destacat el secretari general,, en una atenció als mitjans a Lleida. Certament, ERC comença a descartar una possible entesa amb els exsocis pels comptes i ara intentarà explorar al màxim l'acord amb el PSC, tot i que més enllà de qüestions tècniques, s'hi suma en el tauler de joc la proximitat de les municipals, la posició de força d'Illa i el duel en les properes catalanes entre republicans i socialistes. Els comptes continuen enverinats i sense tenir garantida la seva aprovació.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor