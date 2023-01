Així has de seure a la cadira per no fer-te mal a l’esquena

Molts treballs requereixen estarseguides davant de l'ordinador. Una mala postura pot ocasionarque van des de fatiga visual, fins al mal de cap, passant per molèsties al coll, mans i espatlles o l'agreujament de malalties com la lumbàlgia.Per evitar aquests i altres malestars, donem algunsque es poden seguir per sentir-se més còmode.Com s'ha de col·locar? Ens posem drets i ajustem el seient a l'altura del genoll, i ens assentem de manera que només entri un puny entre la cadira i la part inferior de les cames. Finalment, s'ha d'adaptar el respatller perquè coincideixi amb la corba natural de l'esquena.amb els genolls doblats formant un angle de 90º i la planta dels peus totalment recolzada a terra.també és un dels causants del mal d'esquena. Per això, és recomanable anar canviant de postura i aixecar-se cada cert temps. És millor fer diversos descansos de curta durada que un de llarg.entre la cadira i el terra. Mai s'ha de quedar retingut a l'estèrnum -pit cap endavant- o a la zona lumbar -esquena enfonsada-.causa rigidesa cervical i mal de cap. Per evitar-lo, s'ha de mantenir el coll recte i la part superior de la pantalla al nivell dels ulls o una mica per sota.de manera que les espatlles i els braços estiguin relaxats, amb els colzes lleugerament oberts. Per estar més còmodes quan escrivim, hem d'evitar tenir les mans i els canells recolzats i pressionar les tecles amb suavitat.i mantenir els braços relaxats a l'altura dels costats. Per moure el ratolí, s'ha de fer girant el braç pel colze i no doblant el canell. Tampoc s'ha d'agafar ni clicar amb massa força.

