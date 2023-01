Alerta dels veïns de l'Eixample: «Una disputa política pot deixar el districte ple de bars i pisos de luxe»

Manca de suports

Els veïns són els damnificats directes del gran batibull polític que no aclareix el futur immediat de l'Eixample de Barcelona. Fa un any que es treballa un pla per posar alguna mena de fre a les noves activitats amb un gran impacte per al veïnat, com: activitats encabides en entorns d'alta demanda, com és el centre de Barcelona i especialment els punts pacificats, amb una gran atracció per a rendes altes i turistes. Ara, arribat el moment en què s'havia d'aprovar el pla per regular el futur d'aquests negocis al districte central de Barcelona, la confrontació oberta entre comuns i PSC deixa en, a un dia de la votació al ple municipal decisiu. Especialment, quan tampoc hi ha suport expressat per cap altre partit polític, a pocs mesos de les eleccions. Els veïns, que s'han reunit aquesta tarda d'urgència a l'Ajuntament, han esclatat."Sortim molt preocupats perquè estem a poques hores d'un plenari en què", ha exposat Xavier Riu, de l'Associació de Veïns i Veïnes de l'Esquerra de l'Eixample, en representació tots els col·lectius veïnals dels barris del districte. El més alarmant, per Riu, és el risc que altres carrers es converteixin en panorames similars a l'actual postal del carrer Enric Granados, on va arribar a haver-hi més terrasses de bars com edificis . "Hi ha un monocultiu que", menciona el portaveu veïnal.També hi aprofundeix Jaume Artigues, de l'AVV de la Dreta de l'Eixample, que protesta perque"Ja comencem a veure reformes habitualment en aquesta línia", adverteix. Per això, tant la seva associació com les de l'Esquerra de l'Eixample, la Sagrada Família, el Fort Pienc i Sant Antoni van fer el pas d'enviar una carta al PSC -el grup del govern està intentant aigualir la regulació- amb l'objectiu d'aconseguir que canviïn de parer. "A l'Eixample ja arribem tard en molts casos, iper evitar els monocultius que es van estenent com una taca d'oli", expressava l'escrit.El problema és que el cronòmetre pressiona. Aquest març finalitzarà l'actual moratòria de llicències que evita que en els eixos verds -a l'entorn de l'anomenada Superilla de l'Eixample - s'obtinguin permisos per a nous negocis com bars i discoteques. Si no hi ha cap nova regulació, els veïns temen que s'obri un període irreversible. "Si demà això no s'aprova ens podem trobar", vaticina Xavier Riu. El pla que actualment hi ha sobre la taula , impulsat pel govern municipal però del qual el PSC va acabar renegant, contemplava feri teniren les vies pacificades -o en procés de fer-ho- a més de l'entorn del carrer Girona i del Mercat de Sant Antoni. Els comuns ja han reduït dues vegades les seves expectatives expressades, acceptant fer decréixer l'ambició de la protecció, però això encara no convenç els socialistes.El problema, però, és que els mateixos veïns veuen que aquest pla està quedant condicionat pels càlculs electorals i la manca de voluntat dels partits de l'oposició a donar suport a un projecte del govern municipal. "una situació que pot ser irreversible", ha etzibat el portaveu dels veïns.De moment, però, tot i representar la cara més crua dels efectes de l'especulació, l'Eixample no pot comptar amb què en el ple d'aquest divendres s'arribi a un consens per protegir els negocis. Fonts dels socialistes, que estaven convidats a la reunió d'aquesta tarda entre el consistori i les entitats veïnals però que no han aparegut, mantenen que estan negociant. La tinenta d'alcaldia dels comuns a càrrec del projecte, Janet Sanz, ha optat per no fer declaracions tot i haver convocat la premsa per fer una atenció a mitjans, prèviament. I les possibles aliances que podrien facilitat l'avenç del pla, ERC, principalment, però també Junts, no es mullen.Mentrestant, Sanz defensa que s'ha d'aprovar sí o sí en el ple d'aquest divendres, perquè no donaria temps a protegir el districte, si no. I, per contra, altres formacions demanen que es retiri el punt de l'ordre del dia del plenari municipal d'aquest gener i es treballi de cara al mes vinent, que sí que hi hauria la manera de fer encaixar el calendari.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor