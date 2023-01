​Tornar aigua regenerada al Llobregat per estalviar-ne de l'embassament

Un 25% del cabal abans de la potabilitzadora



Dessalinització i reutilització, claus per endarrerir restriccions

Laconsisteix en aplicar un tractament addicional a l'aigua depurada. D'aquesta manera, és un recurs que es potper a diversos usos: ambientals, industrials, reg de jardins, neteja de carrers... A l'ha esdevingut unen un context de sequera i que està permetent reduir el desembassament a la Baells aigües avall del Llobregat. L'any passat van suposar, una xifra que multiplica per 15 la del 2018.Els darrers anys l'aigua regenerada que es tracta a la planta del Prat de Llobregat ha tingut diversos usos, sobretot ambientals. Ha servit per, frenar la intrusió salina i garantir la qualitat d'aquest recurs. També ha permès, just després de la potabilitzadora de Sant Joan Despí. Actualment, s'alliberen en aquest punt entre 1 i 2 m3/s.Tanmateix, i en el context d', s'ha fet un pas més. Es fa remuntar l'aigua fins a l'i s'aboca al riu. D'aquesta manera, l'aigua regenerada es dilueix amb la que baixa aigües amunt i arriba barrejada al. Un fet que permetque, hores d'ara, està per sota del 28% , director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i, vicepresident de l’Àrea d’Ecologia de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, han explicat aquest dijous el projecte en una vista en el punt on s'allibera l'aigua. Després d'una primera prova pilot amb uns exhaustius controls sanitaris, el desembre es va començar a aportar 0,2 m3/s. Ara ja són 0,6 m3 –el 25% del cabal abans de la potabilitzadora- i acabaran sent 0,8 les properes setmanes.També es, passant de 0,2 a 0,4 m3/S d'aigua regenerada. Unes quantitats que garanteixen la campanya de reg en plena sequera i que permeten alliberar aigua de l'embassament de la Baells, per prioritzar-ne l'ús de boca.La regeneració d'aigua va suposar 56 hm3 a l'àrea metropolitana de Barcelona i quasi 60 al conjunt de Catalunya. També les dessalinitzadores van aportar 63 hm3 i els denominats pous de sequera, recuperats en la crisi anterior, uns 54 més.Tots aquests recursos han permès per sequera i, per tant, les restriccions que actualment hi ha vigents. Un escenari de partida millor que el patit durant laon els embassaments van baixar fins al 19%, deu punts menys que ara.

