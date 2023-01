Cate Blanchett en majúscules (ah, i la pel·lícula aquesta que ha fet, «TÁR»)

La carrera dels Oscars és llarga i feixuga. Durant mesos, els experts en el tema –des d’aquí una abraçada— es trenquen el cap omplint buits a les paperetes com si fossin periodistes precaris fent l’Euromillón per si algun dia hi ha sort. No ho tenen fàcil: cada setmana s’estrenen pel·lícules noves amb una estratègia de màrqueting tan mil·limetrada que podrien ser plans de la CIA i que fan trontollar totes les opcions.; cintes per les quals ningú dona un duro, però que, davant de l’estupefacció d’acadèmics i analistes que fa tres setmanes que no dormen pensant en números, es colen a les nominacions i fins i tot arrasen a la gala de premis. Però quan arriba el dia de les nominacions, la majoria estan tan clares que ni es paguen., ningú dirà que és el sorpasso de l’any.Aquest any, una d’aquelles opcions que–des dels nord-americans que fan pòdcasts de tres hores analitzant-ho tot fins a la meva veïna del tercer— era. L’actriu australiana és una de les preferides dels Premis de l’Acadèmia nord-americana –n’ha guanyat dos, i ha estat nominada en vuit ocasions— i, pel que deien les crítiques, el seu paper com a, la primera dona conductora d’una orquestra tan important en el món de la clàssica com la, era d’aquelles que, amb només cinc minuts de metratge, ja tenia el vot de la majoria dels acadèmics.Dimarts es va confirmar que, efectivament, Blanchett no només té la nominació a la butxaca, sinó que segurament també el premi. I no és d’estranyar. Si Tár funciona per alguna cosa, és per ella., Blanchett no només interpreta una directora d’orquestra reconeguda en el seu àmbit pel seu talent i la seva innovació, sinó que ella mateixa es converteix en la directora de la pròpia pel·lícula. Com si es tractés de la cinquena de Mahler que tan capficada està a interpretar al llarg de les dues hores i mitja que dura la història –una llargada molt difícil de justificar en qualsevol pel·lícula, i Tár no n’és l’excepció—, Blanchett controla, amb cada gest de la seva batuta, el ritme, el tempo, i absolutament cada beat dramàtic de la pel·lícula.La primera escena –molt reminiscent— podria haver estat la primera finalista en el rànquing de “Seqüències que et conviden a prendre’t la millor becaina de la teva vida”. Però Blanchett no només la salva de l’avorriment, sinó que la converteix en l’escena més fascinant que s’ha enregistrat mai. Cada frase que deixa anar està plena de tecnicismes musicals –paraules que la majoria dels espectadors no hem sentit a la vida i no tornarem a sentir mai a no ser que la pel·lícula desperti en nosaltres una passió secreta per Bach que fins ara havia estat adormida dins nostre. Però és pràcticament impossible no quedar-se penjat absolutament cada síl·laba que Blanchett pronuncia, amb un autocontrol, una serenor i una introspecció que només els més grans de l’art saben dur a terme.Així és la interpretació de Blanchett: continguda, sense grans exageracions, tan poc over-the-top com controlada al mil·límetre. Com la de. D’aquelles que, de tan minimalistes i acurades, amaguen una dificultat que, sobre la pantalla i en la pell d’un bon intèrpret, sembla fàcil. Ella i el director,, treballen junts amb una minuciosa paleta de detalls que, sense envair tot el pla, criden l’atenció i construeixen un personatge absolutament vomitiu, cínic fins al moll dels ossos, i molt difícil de justificar. Una dona sense escrúpols, que ni la narrativa ni els espectadors volen ni poden –ni tan sols es veuen temptats— a perdonar. Una professional que ha hagut de batallar molt per arribar al més alt nivell, però que ha acabat tan embriagada pel poder como –i aquí la metàfora agafa més embranzida que mai—Si dibuixar un personatge femení que forma part de la problemàtica de violència sexual i l’abús de poder és quelcom ètic, compromès amb la causa, i rellevant, o no, és un dubte pel qual encara no tinc resposta. He deixat marinar la pel·lícula durant dies, però sóc incapaç d’arribar a una conclusió satisfaent. Potser és precisament això, el que busca la complicitat de Field i Blanchett:, i que no tot és blanc o negre. O potser és un mirall per deixar en evidència tots aquells il·luminats que vetllen amb valentia per la inclusió i la igualtat reals alertant que, ei, anys i anys de lluita feminista han aconseguit que les dones no només puguin votar, sinó també agredir, matar, i violar en igualtat de condicions. A veure si ara serà només cosa d’homes, això. A veure si ara resultarà que el món és masclista.(Pels despitats, que després no vull hate a Twitter: el paràgraf anterior contenia una fina capa d’ironia i sarcasme.)En qualsevol cas, i en qualsevol de les lectures, vingui d’on vingui la violència, la pel·lícula ho deixa ben clar:I per combatre això encara ens queden anys de lluita. Anys de pel·lícules-denúncia. Anys de masclistades que cada vegada hem de suportar menys.El que sí que no admet debat ni polarització d’opinions és que segurament Tár no s’erigirà en victòria absoluta la matinada del 12 de març d’aquest any. Hi ha pel·lícules infinitament més rodones –, t’estic mirant implacablement— que mereixen endur-se l’estatueta i passar a la història. Però és que no tots els films han de ser així. Alguns també poden servir com a plataforma per catapultar un actor al premi com si d’un trapezista del Cirque Du Soleil es tractés. I, en el cas de Tár –com en el cas de The Whale i, fins a cert punt,que intenta fer-ho el millor possible malgrat el desastre del seu guió— sembla estar dissenyada, del primer pla a l’últim títol de crèdit, perquè Cate Blanchett pugi a l’escenari amb un discurs reivindicatiu i rellevant que demostri que, per interpretar una autèntica desgraciada, s’ha de tenir molta bondat al cor.

