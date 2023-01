Aragonès assumeix el cost del Quart Cinturó per deixar «sense excuses» el PSC pels pressupostos

▶️ #President @perearagones: "La disjuntiva no és entre pressupost o pròrroga, entre disposar de 3.842M€ o renunciar-hi, sinó entre respondre a les necessitats de la gent o aturar el país per càlculs partidistes" pic.twitter.com/oE2N90DGTd — Govern. Generalitat (@govern) January 26, 2023

El president de la Generalitat,, ha comparegut aquest dijous des de Palau per enviar dos missatges: ha decidit assumir el "cost" d'acceptar el Quart Cinturó de la manera que el defensa elper tal de deixar la formació que lidera"sense excuses" a l'hora d'aprovar els pressupostos per al 2023. Aragonès ha volgut clarificar, en tot cas, que no comparteix el "model de país" que suposa la, però ha indicat que hi ha un bé superior a protegir, que són els recursos inclosos en els comptes. Un pas més en la pressió cap als socialistes per tancar ja un acord pels pressupostos que, en els últims dies, s'ha enverinat pel desacord entrei el PSC i les respectives mirades de reüll. "Cal que tothom sigui realista i prioritzi les necessitats de la ciutadania", ha indicat."La disjuntiva no és entre pressupost i pròrroga. La decisió a prendre és entre respondre les necessitats de la gent o aturar el país per càlculs partidistes. La meva elecció és clara: estar al costat de la ciutadania i no deixar d'empènyer en un moment molt complicat per a tothom. Hemamb els grups parlamentaris i amb els agents socials", ha remarcat Aragonès, que ha indicat que "cada dia que passa" sense comptes es perden recursos. "No hi ha més temps per perdre ni es pot dilatar la presa decisions", ha remarcat el president, que ha justificat acceptar el Quart Cinturó per tenir ja els pressupostos. "Amb aquesta decisió, ja no hi haper no aprovar-los", ha determinat.Aragonès ha indicat que aquesta decisió és la més "útil" i "realista" davant d'altres escenaris "més imprevisibles i d'inestabilitat". "Si l'alternativa que hi ha és no tenir comptes, això que hem fet és el més responsable", ha insistit. El president, en tot cas, ha volgut deixar clar que la Ronda Nord no és el seu model de país "ni el que el país necessita". "Però hem de cedir si hi ha un bé superior, que són els recursos que el país necessita. Assumeixo lesi el cost polític i. És el preu de la centralitat i del lideratge davant la comoditat de quedar-se al marge de les decisions", ha apuntat el dirigent republicà, que ha defensat el transport públic com a via primordial per millorar la mobilitat a Catalunya."Hem estat nosaltres els qui ens hem mogut de posició. Ara pertoca moure's al PSC. No contemplem res que no sigui unper portar-los al Parlament", ha assenyalat Aragonès, que ha recordat que ja hi ha més demesures pactades amb els socialistes per valor de més de. Preguntat sobre si aquest compromís amb el Quart Cinturó pot posar en qüestió el pacte amb els, el dirigent republicà ha ressaltat que tenen una "posició definida" i que són ells els qui hauran de decidir quan es "concretin" els projectes. "No es tracta de mirar: es tracta d'exercir les nostres responsabilitats", ha apuntat Aragonès en el torn de preguntes.La compareixença ha arribat poc després que ERC, en un gest inesperat, votés a favor del Quart Cinturó en el marc d'una proposta del PSC al Parlament. Els republicans, dilluns, van registrar una esmena en la qual es comprometien a "estudiar" la, però els socialistes ho van considerar insuficient i va ser impossible transaccionar res . És en aquest context que, per salvar la negociació dels comptes, ERC ha decidit finalment votar a favor del text del PSC. La formulació exacta és aquesta: "El Parlament insta el Govern a fer efectiu, dins del primer trimestre del 2023, amb elel conveni d'acord i finançament que garanteixi la redacció del projecte de la Ronda Nord dels sistemes urbans deproposada en el pla específic de mobilitat del Vallès, i avalada pels plens d'aquests ajuntaments i entitats socials de la comarca del, i l'execució de les obres per part del Govern".

