ERC intenta salvar els pressupostos: cedeix davant del PSC i vota a favor del Quart Cinturó

L'acord amb els comuns no perilla

Moviment decisiu en la negociació dels pressupostos entre el. Amb la voluntat de desencallar una entesa, ERC ha decidit votar a favor del punt de la moció dels socialistes per fer "efectiu" l'impuls de ladel Quart Cinturó, un dels principals esculls que allunya una entesa pels pressupostos entre Pere Aragonès i Salvador Illa. "Si aquesta moció serveix per desencallar els pressupostos, els desencallarem. Per part nostra no quedarà. A les seves mans queda que no sigui un escull", ha expressat el diputat dels republicans i alcalde de Cardona,, durant la seva intervenció. La moció ha estat aprovada amb un amplíssim suport de la cambra: tots els partits hi han votat a favor excepte la CUP i els comuns. Ara bé, aquest moviment no és suficient per als socialistes, que encara veuen l'acord lluny i consideren que amb aquest "gest" no n'hi ha prou: "Queda un paquet important de coses on no hi ha acord".La posició dels republicans havia estat una incògnita fins a última hora. Durant tota la jornada del dimecres, van intentar negociar amb els socialistes perquè aquests acceptessin una esmena en la qual ERC volia canviar el "fer efectiu" per "estudiar" una millora de la mobilitat. Els de Salvador Illa no la van acceptar, i aquest matí mateix la portaveu parlamentària,, ha advertit ERC que si votaven en contra de la moció, seriapressupostari. En la defensa de la moció, ja des de l'hemicicle, el diputat socialistaha defensat impulsar aquesta infraestructura perquè compta amb el "consens" de la majoria, i també l'ampliació del Prat perquè sigui "palanca clara d'internacionalització de l'economia catalana", i que jugui a la "Champions League" dels aeroports europeus. Els republicans, per la seva banda, han optat per abstenir-se en els punts sobre l'aeroport.Més enllà del vot afirmatiu, el diputat d'ERC ha aprofitat la seva intervenció per carregar contra el bloqueig dels socialistes als pressupostos. "Amb el cor a la màper com alguns busquen excuses per deixar Catalunya sense pressupost", ha dit, per després etzibar als socialistes que la "responsabilitat del país" no pot dependre d'una carretera. Ha recordat, precisament, com en unvan presentar esmenes. En aquest sentit, ha remarcat que els republicans han sigut "propositius" davant una proposta que no és el seu "model". "Hem mogut fitxa i lamentem que vostès encara no", ha afegit.És evident, que més enllà del Quart Cinturó,, com són la proximitat de les municipals, el duel en les properes catalanes entre republicans i socialistes, la posició de força que manté el cap de l'oposició, i la relació dels republicans amb Pedro Sánchez a Madrid. Tot plegat, sumat d'una dialèctica en la qual Aragonès continua incapaç de convèncer els socialistes per a obtenir el seu suport. Durant la sessió de control de dimecres al matí, es va continuar constatant el bloqueig, quan el PSC va insistir que no es mourà i que si no accepten totes les seves propostes, hauran de buscar altres suports, en referència a Junts. En canvi, també ahir mateix, el cap de files d'ERC a Madrid, Gabriel Rufián, va tancar la porta a una entesa amb els de Laura Borràs i Jordi Turull Tot i que Rufián va descartar Junts en la seva intervenció, el cert és que el. Les negociacions no estan trencades, però tampoc avancen, ja que no es posen d'acord en la matèria fiscal. Durant el debat de la moció del PSC, que els juntaires han vist amb bons ulls, el diputatha assegurat que el Quart Cinturó servirà per "descongestionar el trànsit", i ha apuntat que el pla és "un bon punt de partida" perquè les obres vagin avançant i hi entrin les màquines "aviat".Què en pensen els comuns de tot plegat? Els de, els primers que van tancar un acord amb Aragonès pels comptes, han repetit per activa i per passiva que no acceptaran "partides pressupostàries" concretes pel Quart Cinturó, ni tampoc pel Hard Rock o l'ampliació del Prat, dues altres peticions que el PSC posa damunt la taula. La votació d'aquesta moció, però, no posa en perill l'acord, ja que no implica que hi hagi diners directes en els pressupostos per aquests projectes. Els comuns han votat en contra de la moció, i també han acusat Illa de posar l'interès del partit per damunt de l'interès del país. Així ho ha dit el diputat Marc Parés, que ha lamentat elsobre ERC, però ha esperat que aquest moviment serveixi per desbloquejar d'una vegada per totes l'entesa i permetre que els comptes entrin en vigor.Des de la CUP, l'altre únic partit que ha votat en contra de la moció, han lamentat el moviment d'ERC. La diputada, des del faristol del Parlament, ha carregat contra els republicans per haver-se "venut" al Vallès: "Trenta anys de lluita contra el Quart Cinturó i per un transport públic de qualitat a la paperera per pactes estatals", ha lamentat. Més tard, a través de Twitter, la també diputadaha considerat que hi haurà discursos que a partir d'ara seran "molt difícils de sostenir". "No tot s'hi val i acceptar trinxar el territori és relegitimar la sociovergència en aquest país", ha etzibat.

