La intel·ligència artificial arriba a Whatsapp: el truc per xatejar amb ChatGPT

és la "nova" eina d'que s'ha fet viral gràcies a la seva capacitat de donar respostes encara més treballades que un simple cercador. No és perfecta i té alguns inconvenients , però els grans resultats que demostra obren la porta a una multiplicitat d'aplicacions que podrien millorar la societat mundial. Potser no és el cas d'aquesta, però es tracta d'un pas més cap a la implantació de la IA a la vida quotidiana de les persones.Ja és possible xatejar amb ChatGPT des de. Ladel programari permet intercanviar missatges amb la IA de manera gratuïta. És un contacte més en el telèfon i és capaç de mantenir una conversa perfectament normal, com si es tractés d'una persona de carn i ossos. Això sí, només pot enviar, d'uni encadenar-ne dos cada, com a mínim, 10 segons.Per a parlar amb ChatGPT per Whatsapp cal. Entrar a la pàgina web "", seleccionar "get started" i "login". Iniciar sessió i incloure el número de telèfon. Aleshores, apareixeran les instruccions a seguir: escriure un missatge de Whatsapp al número que s'indica, afegir el contacte a l'agenda i enviar-li el missatge de verificació que indica la web. Una vegada fet això, "God in a Box" proporciona un enllaç per completar el perfil i, quan estigui omplert, ja només cal clicar a "Submit".

