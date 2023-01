De «violència gratuïta» al «tracte denigrant»: el relat del jutge per enviar els policies de l'1-O a judici

"Violència innecessària", "desproporció", "tracte denigrant"

I si va més enllà de lesions?

Han passat més dei tot just ara sembla que comença a escardar-se la impunitat de què han gaudit els agents de la policia espanyola que van actuar aquell dia. Les càrregues policials, que van provocar més de 1.000 ferits, van fer la volta al món, però fins ara cap agent ha estat condemnat. Aquest dimecres, el jutge, del jutjat d'instrucció 7 de Barcelona, ha acordat tancar la instrucció per la violència policial del referèndum i deixar a punt per al judici 45 agents de la Policia Nacional que van actuar aquell dia en 13 centres de votació de la capital catalana. Se'ls persegueix per lesions als votants, però les acusacions podrien anar més enllà i demanar condemnes perPer arribar fins a aquest punt ha estat clau el paper de les acusacions exercides per, que s'han encarregat d'impulsar la investigació davant el desinterès i el bloqueig de la-que volia arxivar la causa- i el. "Aquest és un pas més contra la impunitat", ha ressaltat, codirectora d'Irídia. "Volem acabar amb la impunitat de l'Estat", ha remarcat, president d'Òmnium, en declaracions a. Malgrat tots els entrebancs, que no han estat pocs durant aquests cinc anys d'instrucció complexa, la investigació ha tirat endavant fins al punt de deixar la quarantena d'agents a les portes d'un judici, el primer cas de policies que van actuar per impedir el referèndum que s'asseuran al banc dels acusats.La participació de la societat civil ha estat determinant perquè les acusacions poguessin tirar endavant la investigació. La col·laboració de la gent que va participar de l'1-O a l'hora d'i testimonis sobre els fets han servit a l'instructor per nodrir la causa, que pel camí ha deixat una vintena d'agents que, segons el jutge, no se'ls pot enviar a judici per manca d'indicis. En els altres 45, els vídeos aportats els assenyalen directament en actuacions al marge dels protocols i "clarament desproporcionades", motiu pel qual el jutge considera fonamentat continuar el procediment contra ells. Són agents rasos, però també responsables de grup que no van impedir actuacions concretes o bé les van incentivar.Amb la instrucció tancada, hi ha marge encara per presentar recursos i el jutge ha donat un termini de 40 dies a les parts perquè presentin els escrits d'acusació i de defensa, abans que finalment s'obri judici oral contra, en paraules d'Antich,. Les imatges parlen per si soles, però fins ara els jutges havien mirat cap a una altra banda. El relat que fa magistrat Miralles és dur: en les 69 pàgines d'interlocutòria,fetes en la trentena de col·legis on van actuar els agents, i justifica per què en alguns casos la causa s'ha d'arxivar i en d'altres ha de continuar endavant per indicis de delicte de lesions -o més greus, si així ho consideren les actuacions.Concretament, el jutge veui ho explicita de manera gràfica, amb expressions contundents. A l', un dels que més va patir la violència policial, el jutge hi veu intervencionscap als ciutadans que participaven del referèndum. També es relata actuacionsdels responsables de l'operatiu, cops de puny, empentes o puntades de peu contra votants, entre els quals hi havia gent gran. Ressalta, per exemple, l'actuació "" de la policia a l', que va deixar una desena de ferits acreditats pel metge forense.Per concretar les actuacions irregulars dels policies el jutge es basa, més enllà dels testimonis, en els vídeos d'aquell dia, que permeten identificar els agents que aniran a judici. Destaquen, entre d'altres,, on el jutge veu una actuacióque no es comprèn com va poder succeir si no és amb el coneixement i beneplàcit del responsable jeràrquic del grup. O, on la policia va dur a terme una actuació contra diverses persones "". O també a, el jutge veu desproporció en les "bufetades", "cops de puny a la cara", o els "cops de diverses maneres" contra ciutadans".El jutge Miralles considera que hi ha indicis clars contra 45 policies que permeten enviar-los a judici per diverses actuacions que s'allunyen dels protocols de la policia, que es regeixen, almenys formalment, pels principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat". En la interlocutòria, l'instructor diu que els fets poden ser constitutius de delictes de lesions, però obre la porta a les acusacions perquè vagin més enllà en els seus escrits. "Més enllà de delictes lleis o menys greus de lesions, els fets també poden ser constitutius dels delictes previstos enl", diu el magistrat. Quins són aquests delictes? Segons la interlocutòria, la violència policia podria suposar un delicte de tortures i atemptat contra la integritat moral.Seran les acusacions les que decidiran si acusen per aquests delictes i, en última instància, el tribunal haurà de dictar sentència. En el cas de tortures, les penes poden arribar alstotal en la modalitat més greu. En el cas de l'atemptat contra la integritat moral, les penes poden arribar als. Sigui com sigui, encara hi ha marge per presentar recursos contra la interlocutòria del jutge i les parts tenen temps per presentar els seus escrits d'acusació abans que, finalment i malgrat tots els entrebancs, els policies de l'1-O s'asseguin al banc dels acusats. Encara falten mesos, però cinc anys després del referèndum la "impunitat" de què parlen Òmnium i Irídia comença a esvair-se.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor