Anna Navarro Schlegel i Laura Carnicero, noves conselleres de la Fira a proposta de la Cambra

Laelegirà aquesta tarda en ple els noms que proposa per ocupar els llocs vacants al. Seran les empresàries, segons assenyalen fonts camerals. La proposta ha de ser avalada per lai l', però l'acord es considera ja tancat i desbloqueja la renovació de la Fira.La Fira de Barcelona ha de renovar cinc de les seves conselleries. Dues d'aquestes estan ocupades pels empresaris, que ja no poden ser renovats. En canvi, n'hi ha tres més que tenen dret a un nou mandat: es tracta de(president de Moventia),, un dels omnipresents de l'upper Diagonal i president de la companyia caçatalents Seelinger&Conde, i(Culmia).Anna Navarro Schlegel és una empresària olotina del sector tecnològic establerta ai que és actualment vicepresidenta de la companyia Procore. Ha estat vicepresidenta de NetApp i la revista especialitzada Analytics Insight la va qualificar fa dos anys com la donaal món en el sector tecnològic. En una entrevista a Nació , explicava el seu ascens amb aquestes paraules: "He arribat on he arribat perquè la paraula por la conec poc".Laura Carnicero ési responsable de recursos humans de la companyia automobilística. És la primera dona que exerceix una vicepresidència executiva a Seat, on porta treballant des de fa més de vint anys. Amb aquestes propostes, la Cambra -presidida per- fa un pas decisiu en lad'un òrgan com la Fira, que presideix

