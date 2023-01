Prop de 10.000 metges omplen Barcelona pel col·lapse sanitari: «Conseller, té un problema»

Performance a l'estació de Sants

‼️ 'Performance' de metges: els sanitaris irrompen a Sants amb contractes per marxar a l'estranger massivament



📹 @davidcobo_ https://t.co/OuwsfMsUHK pic.twitter.com/qOLy7wJxWo — NacióDigital (@naciodigital) January 25, 2023



Què demanen els metges?

Elsconvocats a la vaga han respost amb una protesta massiva a peu de carrer. Així, la trobada inicial a la seu del, a, s'ha convertit en una manifestació que ha aplegat unes 9.500 persones, segons. Els metges reclamen més personal i reducció de la pressió assistencial. "Vocació no és explotació", "metge explotat, pacient afectat" o "a tu també t'afecta" han estat alguns dels clams habituals que han acompanyat la mobilització que ha començat a lai que ha acabat davant de l'El secretari general de Metges de Catalunya,, ha advertit que el conseller de Salut,, "té un problema" i que els moviments del Departament de Salut fets fins ara no són suficients. L'actual proposta sobre la taula "no substitueix la greu crisi mèdica que té el país", ha apuntat el portaveu sindical, després de la mobilització. Després de recórrer diverses vies barcelonines, el sindicat convocant ha demanat diferenciar entre la negociació sobre les condicions específiques dels metges i el futur del conveni que afecta el conjunt de la sanitat catalana."Sou de 6.500 al mes + guàrdies. 30 minuts per pacient. 40 hores setmanals.". "Sou de 6.000 euros al mes. 35 hores setmanals. Dos mesos de vacances.". "9.500 euros al mes + guàrdies.". Són alguns dels exemples dels falsos contractes que han servit per acabar la protesta convocada per, que han entrat de manera massiva a l'estació de Sants per simular que marxaven a l'estranger amb una oferta de feina amb les condicions millorades. Una performance per denunciar l'actual greuge comparatiu que volen revertir els facultatius i que Metges de Catalunya ha posat sobre la taula amb una protesta massiva aquest dimecres, en plena jornada de vaga.Els metges es mobilitzen per laper diversos fronts -jubilacions, èxode a l'estranger, traspàs a la privada o renúncies- i l'impacte de la sobrecàrrega de feina en l'atenció a la ciutadania. Si bé en un inici el Departament de Salut va celebrar que es donessin dos mesos en la convocatòria de la vaga per arribar a un acord, aquest no s'ha acabat produint. De fet, la setmana passada Balcells va defensar que el sistema sanitari és d'"" i va recordar als metges que els recursos "són els que són".En la quantitat de professionals, preocupa el fet que els pròxims anys es perdran uns 9.000 metges peri perquè hi ha facultatius que estan avançant la seva retirada "perquè ja no poden més". També alarma lade professionals que se'n van a altres països europeus amb millors condicions. En aquest sentit, els sindicats reclamen millorar els sous. Una altra carpeta pendent és la reducció d'hores i laque altres autonomies ja implementen.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor