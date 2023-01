On pots veure totes les pel·lícules nominades als Oscars 2023: Netflix, Disney, HBO, Filmin...

La llista de nominacions als premis Oscars 2023 va despertar un clam de satisfacció entre públic, crítics i membres de la indústria (amb comptades excepcions, com passa sempre en aquesta mena d'esdeveniments). En una solemne declaració, l'Acadèmia del cinema de Hollywood va fer pública l'elenc de les més de dues desenes de films que optaran a una estatueta daurada. Everything Everywhere All At Once és la "favorita", per quantitat, en aconseguir fins a 11 nominacions. Doble empat en la segona posició: The Banshees of Inisherin i la cinta alemanya sobre la Primera Guerra Mundial, All Quiet On The Western Front. Grates sorpreses també en l'apartat interpretatiu i en la llista completa de les 10 pel·lícules nominades a Best Picture.



Com passa cada temporada, moltes de les pel·lícules que opten als Oscars encara no han aterrat a les sales de cinema del nostre país. Haureu de mirar el calendari per apuntar quan arriben les estrenes (especialment al febrer), però altres, per sort, ja estan disponibles en moltes de les plataformes de contingut per streaming que disposeu als mòbils, televisions i ordinadors. Us hem fet la feina i així us assegurem on podreu trobar les pel·lícules nominades als Oscars 2023 a les plataformes (o quan s'estrenaran).

Netflix

La plataforma vermella (que ja no és la reina a l'estat espanyol) és la que més pel·lícules nominades als Oscars disposa al seu catàleg. All Quiet In The Western Front, una de les que més opcions té d'endur-se una estatueta daurada; la cinta Blonde on apareix Ana de Armas, nominada a Millor Actriu; el film d'animació The Sea Best, que està disponible en subtítols i doblatge en català; la segona part de Knives Out, amb Daniel Craig com a protagonista (Glass Onion: A Knives Out Mystery); la darrera pel·lícula d'Alejandro González Iñarritu, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades; el film d'animació Pinoccio, en la versió de Guillermo del Toro; i finalment, la mediàtica pel·lícula índia RRR.

Ana de Armas a Blonde Foto: Netflix

HBO Max

El servei propietat de Warner Bros disposa de diverses de les pel·lícules principals de la campanya passada, amb una que té possibilitats d'aconseguir premis de categoria. La primera és Elvis, de Buzz Luhrmann, amb un Austin Butler que lluitarà per ser escollit Millor Actor. La segona és The Batman, amb Robert Pattinson com a protagonista, un film que opta a premis tècnics però que va rebre l'aprovació general de crítica i públic.

Filmin

Ara per ara, la plataforma catalana no té cap mena de pel·lícula o documental disponible al seu catàleg. Ara bé, hi ha diverses opcions. Top Gun: Maverick, candidata a diverses categories importants, es pot comprar a través de Filmin Plus. A més, en les pròximes setmanes apareixeran de manera segura aquests tres títols: A House Made of Splinters (3 de febrer), Living (7 d'abril) i All the Beauty and the Bloodshed (12 de maig).





La cerimònia dels Oscars es prepara per aquesta matinada Foto: Europa Press

Amazon Prime Video i Disney+

El canvi de tendència ja es va produir: Amazon Prime Video ja és la plataforma més vista a Espanya. I com a tal no podia faltar que tingués disponibles diverses pel·lícules que opten als Oscars 2023. La primera és Argentina, 1985, el film que protagonitza Ricardo Darín sobre els judicis a les juntes militars. La segona és Top Gun: Maverick, una de les més estimades i apreciades pel públic aquest 2022. Ara per ara només en té diverses més, però amb pagament addicional. Amazon obtindrà els drets de diverses nominades més en les pròximes setmanes.





Apple i Movistar

Pel que fa a, juga amb avantatge: ja té disponibles diverses produccions seves perquè també n'és la distribuïdora. El film d'animaciója hi és al seu servei des de fa mesos; i, segona part de les aventures del superheroi africà, ho estarà pròximament. Per què? Doncs perquè Marvel és de la seva propietat. També serà seva, perquè la distribuïdora és, precisament... The Walt Disney Company.

La pel·lícula amb més nominacions als Oscars 2023, amb un total d'11, només es pot veure a Movistar. Everything Everywhere All at Once només està disponible a la plataforma de Telefònica, que sempre s'avança en les estrenes que arriben directament de les sales de cinema. En aquesta línia, en les pròximes setmanes segur que tindrà disponible altres cintes nominades. Pel que fa a Apple TV+, només té disponible una pel·lícula (que només té una nominació, interpretativa): Causeway, amb Jennifer Lawrence de protagonista.





Pròximes estrenes... o ja en cinemes

La gran majoria de les pel·lícules nominades als Oscars 2023 encara estan per estrenar. Diverses estan disponibles a les sales de cinema de tot el país, però la llista d'espera és més extensa que els catàlegs de les plataformes amb títols nominats per l'acadèmia de Hollywood. Us desgranem totes dues categories:

Ja estrenades a les sales

· Babylon, de Damien Chazelle

· Avatar: The Way of Water, de James Cameron

· The Whale, de Darren Aronofsky

· Close, de Lukas Dhont

· Aftersun, de Charlotte Wells

· EO, de Jerzy Skolimowski

· Mrs. Harris goes to Paris, d'Anthony Fabian

· Puss in Boots: The Last Wish, de Joel Crawford i Januel Mercado

Pròximes estrenes dels Oscars 2023

· TÁR (27 de gener)

· The Fabelmans (10 de febrer)

· The Banshees of Inisherin (3 de febrer)

· Women Talking (17 de febrer)

· Triangle of Sadness (17 de febrer)

· The Quiet Girl (24 de febrer)

· Empire of Light (3 de març)

· To Leslie (sense data d'estrena, però 2023)



