Els taxistes donen «treva» i només faran vaga durant el Mobile

Els taxistes han acordat "donar treva" al Govern fins a la celebració del Mobile World Congress (MWC), entre el 27 de febrer i el 2 de març. Així, després de la marxa lenta que aquest dimecres estan protagonitzant al centre de Barcelona amb més de 2.000 vehicles, no es tornaran a mobilitzar fins a finals de febrer, anul·lant així la convocatòria a la vaga que havien fet per al 31 de gener, durant la celebració de l'Integrated Systems Europe (ISE).





Així ho han acordat durant l'assemblea que han realitzat aquest mateix dimecres al Passeig de Gràcia de Barcelona, durant l'aturada que col·lapsa el centre de la ciutat des de les 10 del matí. La decisió l'han pres després de lamantinguda amb elaquest dimarts, on el Govern es va comprometre ade manera efectivade lesi de companyies comDe fet, els taxistes acusen aquestes empreses de "" i de voler despenjar-se del sistema tarifari regulat per tenir més flexibilitat per imposar els seus preus. I, com a mesura preventiva, el sector manté les mobilitzacions per als dies del Mobile, amb la intenció de pressionar el Govern perquè actuï al més aviat possible. Així i tot, els taxistes celebraran unaabans del MWC per valorar què ha fet el Govern i decidir si es convoquen noves aturades i bloquejos.El portaveu del sindicat Élite Taxi,, ha explicat que aquesta treva ha de servir per continuar negociant les seves reivindicacions amb el Govern, a més de permetre "donar temps perquè puguin demostrar accions". Álvarez també ha assegurat que el Govern ha acceptat incloure a laals Pressupostos 2023 - encara pendents d'acord - la prohibició de descomptes abusius i suplements, una manera de blindar la tarifa del taxi: "Hi haurà les mateixes normes per tothom".

