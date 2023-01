Les eleccions pel control de les cambres seran a partir del setembre

S'allarga ela les cambres catalanes, en especial a la que pot ser la gran batalla per la Cambra de Comerç de Barcelona . Segons ha informat elal Consell de Cambres de Catalunya, elde la Generalitat que ha de regular tot el procés electoral es publicarà al llarg del mes de març i la celebració de les eleccions per renovar els plens d'aquests organismes no es preveu abans de. L'anterior decret va serFins ara, tot indicava que les eleccions a cambres es farien a la primavera, complint els quatre anys justos de les darreres, el maig del 2019. En una reunió celebrada ahir, el secretari del Departament d'Empresa i Coneixement,, va comunicar quin seria el. Segons fonts camerals, el Govern publicarà entre el 9 i el 16 de març el decret que regularà les eleccions. És qui ho ha de fer, ja que la Generalitat és l'administració tutelant de els cambres. A partir d'aquí, s'engegarà el procés electoral.Un procés que s'ha allargat. Tot indicava que el decret estaria enllestit aquest gener, però s'està encara a l'espera del dictamen de lade la Generalitat, que es creu que estarà enllestit al llarg de febrer. Un cop es publiqui el decret, es convocaran les eleccions a totes les cambres catalanes -segurament entre finals de març i abril- que, si no hi ha sorpresa, es faran a finals de setembre.A hores d'ara, encara es desconeixen les candidatures que es formaran. Se sap del cert que, la guanyadora de les eleccions del 2019, es tornarà a presentar., l'actual presidenta, serà candidata al ple, com va explicar en aquesta entrevista a Nació . Però Eines de País encara no ha decidit qui serà el seu o seva presidenciable.En els sectors crítics amb l'actual direcció, vinculats als nuclis que havien dominat l'entitat històricament, s'espera també al decret del Govern per conèixer el calendari. "Sense conèixer el reglament que ha de fer l'àrbitre, no sabem com sortir a jugar el partit", deia avui un profund coneixedor de la Cambra.Aquesta tarda, la Cambra celebrarà un ple en el qual elegirà les persones que proposa per a la renovació del ple de la Fira de Barcelona. Seran les empresàries

