Nou front a la Casa Orsola: un contracte recent inclou clàusules il·legals, segons els llogaters

La Casa Orsola, la finca situada a la cruïlla entre els carrers de Calàbria i del Consell de Cent de Barcelona que fa temps que ha evidenciat un conflicte entre els llogaters històrics i la nova propietat , obre ara un nou focus de tensió. Segons el, el fons amo de tot el bloc, Lioness Inversiones, ha formalitzat un contracte amb un dels llogaters que estava fora de contracte i a qui inicialment no es volia renovar l'arrendament. Ara bé, ho ha fet de manera individual i, asseguren els activistes pel dret a l'habitatge que han tingut accés al contracte. Així, la companyia —que s'ha negat a renovar la majoria de contractes dels llogaters quan expiren— hauria posat sobre la taula un acord a un dels pisos de la finca en què es planteja que el primer any es pagui. És a dir, augmenta al voltant d'un 30% la renda que pagaria si seguís amb les condicions prèvies, al voltant dels 700 euros.L'inquilí, empès per la necessitat de mantenir la llar i davant el fet que hi havia una demanda de desnonament que afectava el seu pis, hauria acceptat. Ara bé, aquesta mena de condicions —que no tenen cap vincle amb les pujades de l'IPC— han indignat el Sindicat de Llogateres., exposen des de l'entitat. En el mateix sentit, en un comunicat, atribueixen a la companyia la voluntat de tenir "converses individuals" amb perfils "vulnerables" per "aprofitar-se de les veïnes i imposar condicions abusives".Aquesta denúncia pública, a més, té similituds amb el cas judicial que una veïna afiliada al Sindicat de Llogateres acaba de guanyar . En el cas de la veïna de Granollers, una de les clàusules que es van portar a la justícia també denunciaven que un fons —Azora— aplicava una pujada significativa a partir del tercer any d'arrendament, que implicava un creixement de més del 30% en el preu i que passava de 690 euros a 1.100 euros de lloguer. Fa deu dies,i va declarar il·legal aquesta condició, juntament amb altres vuit clàusules més.Aquesta situació acaba d'aplicar benzina a una situació tensionada amb el pas dels mesos, ja que la petició de negociacions col·lectives per als veïns que acaben contracte no s'està complint. El fons Lioness Inversiones prefereix individualitzar les converses. Alhora, tambéuna vegada s'han trobat la negativa a què els renovin el contracte. El cas més clar és del Josep, un veí que fa 20 anys que és a la finca i que ha estat el primer veí empès a judici per voler-s'hi quedar, tot i que la propietat no li fa un contracte nou. Ell encara paga les mensualitats consignant-les als jutjats, però l'empresa ja ha aconseguit que la justícia dicti unaIgualment, els pròxims dies, la realitat de la Casa Orsola tornarà a la primera línia política. Si fa uns dies l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va arribar a enviar una carta a la propietat demanant que es negociï amb les famílies llogateres, aquest divendres les peticions dels llogaters. Així, s'hi debatrà una proposició en què es demana que s'aturin els processos judicials contra els inquilins, que els últims mesos han estat acompanyants pel Sindicat de Llogateres i la Xarxa d'Habitatge de l'Eixample Esquerre.

