Rufián tanca la porta a un acord amb Junts pels pressupostos: «Oblidin-se»

El Govern depels pressupostos. Dimarts mateix, l'executiu es va reunir tant amb els juntaires -amb qui cada vegada estan més lluny- com amb els de Salvador Illa. Malgrat les discrepàncies, cap negociació s'ha tancat i l'executiu i els possibles socis continuen asseguts a la taula. Però no ho veu igual el cap de files dels republicans a Madrid,, que dona per fet que no hi haurà cap acord pels comptes entre ERC i els exsocis., ha dit en el transcurs d'un esmorzar informatiu a Nueva Economía Fórum, a Madrid. Explícitament, ha estat preguntat sobre què haurien de fer els republicans per acostar Junts a un acord, però Rufián els ha descartat d'entrada.Ahir, la consellera de la Presidència,, es va reunir amb una delegació de Junts encapçalada per. Ambdues parts, després de la trobada que es va fer a Palau, van constatar que estan "lluny" sobretot en laen la qual els de Laura Borràs i Jordi Turull demanen menys IRPF i una revisió de l'impost de successions. Tot i aquesta distància, les dues parts estan. Amb el PSC, en canvi, les negociacions estan més avançades, però l'acord està encallat principalment pel. L'aposta de Rufián per aquests comptes és una entesa amb el PSC, tot i que assegura que si els d'Illa no els han aprovat encara és per treure "rèdits electorals". "El PSC no els aprova perquè sap que desgasta a ERC. Desgasta al PSC? També. Però sobretot afecta a la gent", ha declarat.Rufián espera queque sense aprovar els pressupostos, que són "molt necessaris", no entraran en vigor recursos per a la salut i les llistes d'espera, o per combatre la violència masclista. La no aprovació dels pressupostos per part del PSC complica les relacions entre ERC i el PSOE a Madrid? Ahir mateix el portaveu d'ERC a Madrid va protagonitzardurant el debat i votació del decret anticrisi en el context de la guerra d'Ucraïna, en el qual, al contrari de les últimes dinàmiques, els republicans no van votar a favor i es van abstenir. Rufián va aprofitar per criticar el PSC per no aprovar els comptes a Catalunya, una decisió que va assegurar que la perdedora és la gent. "Tothom sap que el PSC, tensant ERC, potser pot arribar a guanyar algun regidor en segons quin poble", va declarar, per tot seguit comentar que aquesta és una actitud "miserable".Aquest dimecres, en la seva intervenció, el republicà ha assegurat que a Madrid l'objectiu continuarà sent "millorar" l'agenda legislativa del govern espanyol, "dignificar" la vida de la gent, i "avançar" en l'agenda nacional. "No intentem mantenir a ningú captiu. Sempre hem sorprèn com a Madrid ERC és una espècie d'ens poderós que obliga el PSOE i que el té de genolls, com diu Arrimadas o Edmundo Bal. En canvi, aque vota que sí a tot sense negociar res. Són dos mons polítics i mediàtics. I no som ni una cosa ni l'altra", ha remarcat. També ha fet valdre l'estratègia d'ERC al Congrés, que ha assegurat que durant aquests anys amb ell al capdavant ha servit per "un munt de coses", com per tirar endavant la llei d'infància, la de convivència universitària, la de ciència, atur per a les treballadores de la llar, la mort digna, la llei del només si és sí "imperfecta però necessària", els indults o l'eliminació de la sedició: "", ha destacat.Durant la seva intervenció també ha fet esment a la seva cursa per l'alcaldia de Santa Coloma de Gramenet , on el PSC governa des de fa 32 anys, i actualment amb una majoria absoluta encapçalada per Núria Parlón. "És insà", ha valorat Rufián, que ha recordat que es presenta perquè li va demanar el president del seu partit. "", ha declarat. Els republicans tenen actualment 3 regidors dels 17 que té Parlon, i és per això que des d'ERC veuen que la competició és complicada, però "tot el que sigui sumar serà benvingut", ha remarcat Rufián. Si no surt bé, marxarà? El cap de files d'ERC a Madrid ha assegurat que, tant a Santa Coloma com a la capital espanyola, quan "hagi d'anar a casa", hi anirà. En aquest punt, ha assegurat que seguirà l'exemple del seu predecessor,, que és "ajudar" quan li "demanin ajuda".

