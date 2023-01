Metges de l'atenció primària: «El sou no és el problema, fem vaga perquè no tenim temps per fer la feina»

La urgència de "tocar els contingents"

Una fórmula per combatre la sobremedicalització

Alba Martínez, metgessa del CAP Passeig de Sant Joan. Foto: Adrià Costa

El sou i la consciència del "privilegi"

No és cap secret queté una mixtura de perfils professionals tan gran que, a l'hora de teixir una reivindicació conjunta, l'encaix es fa difícil i les prioritats ballen. Així i tot -al marge dels moviments derivats de les pressions de la patronal i possibles defectes de forma- el consens al voltant de la crida a la vaga i l'inici d'un nou cicle de protestes és esfèric. S'hi han posat d'acord sectors allunyats i s'ha aconseguit posar el focus en la necessitat d'incorporar. Ara bé, veus de l'atenció primària temen que es pugui distorsionar els motius que expliquen que molts dels treballadors de la porta d'entrada a la sanitat pública se sumin a l'aturada laboral. Se subratlla que les actuals mancances. En aquest cas, dos metges del CAP Passeig de Sant Joan de Barcelona expliquen aquè els fa sortir a protestar."El sou no és el problema. No podem anar a plorar pel sou., i això repercuteix en els meus pacients que no tenen cap culpa de res", resumeix la doctora Alba Martínez Satorres, sobre les reivindicacions que han començat aquest dimarts 24 i que tindran continuïtat al sector els pròxims dos dies. "A mi si em diguessin que em pagaran un 150% més, però", aprofundeix Pablo Pires, facultatiu que està estudiant un màster per anar-se'n a fer de professor.El principal motiu d'afartament té a veure amb la poca capacitat que tenen, en el seu dia a dia, d'arribar a cobrir com voldrien els seus pacients, però també les múltiples tasques de prevenció, recerca, docència o treball comunitari que s'inclouen en la seva feina. "S'ha prioritzat l'accessibilitat mal entesa.. I s'ha descuidat la resta de la nostra feina", planteja la doctora Martínez.El mateix conseller de Salut,, s'ha mostrat d'acord públicament amb la necessitat de reduir les llistes d'espera "insostenibles" i de fer minvar els tràmits burocràtics -com signar baixes laborals sense complexitat- dels facultatius. Les paraules, però, són insuficients, quan es pregunta a l'altra banda de la trinxera. Reclamen canvis immediats que aportin eficiència al dia a dia de la sanitat pública. "", es pregunta Alba Martínez.Si es busca la fotografia general, els sanitaris apunten a un "model català" que afavoreix que Barcelona va registrar el rècord aquest 2022 - i que ara, a més, es "vol fragmentar i subcontractar serveis bàsics". Si es va al detall, en canvi, un dels objectius principals és que es dimensioni correctament els pacients que ha d'atendre cada professional. Això inclou infermeria, administració i medicina. Tres sanitaris -un de cadascuna d'aquestes disciplines- formen un equip i tenen un contingent., apunta la doctora Martínez. I hi ha infermeres que cobreixen més d'un contingent de veïns. Amb un gruix de població tan gran per professional, el dia a dia es fa inassumible, remarquen."Mentre no es toquin els contingents, si tu com a metge fas la teva jornada laboral, saps que generes llista d'espera i que tens demandes sanitàries que no estàs atenent. I això et crema", apunta Pablo Pires. En alguns casos, hi ha centres ambulatoris de Barcelona que acumulen més d'un mes d'espera per a consultes ordinàries, explica. Tot plegat, afirmen els facultatius, se solucionaria principalment amb la contractació de. Aquesta és la prioritat, per sobre d'altres perfils que han arribat darrerament a l'atenció primària com els nutricionistes o els referents de benestar emocional. "Això fa el departament. A mi m'encanten les tovalloles i quan surti de l'aigua m'anirà genial. Però ara necessito una altra cosa", planteja metafòricament Alba Martínez.Les llistes d'espera també influeixen en la manera d'actuar dels metges i en la creació de ciutadans de primera i de segona, exposen els sanitaris del CAP Passeig de Sant Joan. Això fa que els que tenen capacitat econòmica optin per una mútua, mentre que la resta de pacients s'hagin de trobar a expenses del calendari que proposa la sanitat pública. Aquest bloqueig en trobar cita es mostra, per exemple, amb la salut mental. "Fa una mica de vergonya, però", comenta Pires.En el mateix sentit, lamenta que tant "les infermeres" com "els metges d'atenció primària", si tinguessin temps, podrien tractar situacions lleus d'alteració psicològica. "Molts cops no tenim temps per fer un bon abordatge.. Així, hi ha malestars emocionals o socials que acaben en baixes i mediacalitzats", exposa el doctor.Això, obrint una escletxa entre qui es pot permetre l'atenció privada i qui no, "crea inequitats", insisteix Martínez. I part d'aquest problema es podria resoldre si els contingents de població a atendre es redueixin notablement. "Molts casos no impliquen trastorn mental. És malestar emocional. Són gent que s'han quedat sense feina, o els han desnonat, o l'àvia és a punt de morir. I. Acaben sent visitats per algun metge que no és el seu i". Això col·labora en el fet que Espanya sigui, ara com ara,i també ocupi un lloc capdavanter en altres antidepressius, segons els darrers informes de la Junta Internacional de Fiscalització d'Estupefaents (JIFE) de les Nacions Unides. "Desmedicalitzar la població necessita temps. No pots abordar una depressió lleu amb una visita de 10 minuts", resol la metgessa.Els dos facultatius protesten que, al final, s'acaba generant una tendència en què només s'acaba atenent la població que ho necessita -o que s'arriba a fer alguna de la resta de tasques que implica la seva feina- quan es dediquen hores per pura vocació, més enllà de la jornada laboral. A més, en molts casos això s'ha de fer amb contractes temporals. "perquè només els fan aquesta fórmula, amb la inestabilitat que comporta", es queixa la doctora especialitzada en medicina familiar i comunitària.Per tot plegat, els representants de l'atenció primària demanen centrar el debat i evitar que es vinculi amb la reivindicació d'una possible pujada del sou, com va proposar el sindicat Metges de Catalunya inicialment, quan va comparar els salaris de Catalunya i Alemanya . "I la dona que neteja el CAP, no li passarà el mateix?", reflexiona Alba Martínez. En aquest sentit, sabent queeuros, la metgessa assegura que són uns "privilegiats". Una situació que, per exemple, no comparteixen amb el personal administratiu de l'atenció primària, que cobra molt menys. "La conclusió és que el que ens fa treballar malament no és el sou. Sinó la sobrecàrrega, i això és el que s'ha de solucionar", conclou la doctora.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor