D'Ana de Armas a Brendan Fraser: tot el que has de saber de les nominacions dels Oscars 2023

Les 10 pel·lícules nominades a Millor Pel·lícula als Oscars 2023

El 2022 és una campanya excelsa per a la història del cinema (fins i tot a nivell català i espanyol), amb una fornada de pel·lícules que han aconseguit els aplaudiments de la crítica i del públic a parts igual. I així es reflecteix en la llarga llista de nominacions als premis Oscars, presentada aquest migdia per l'acadèmia del cinema de Hollywood. Encapçala el podi el film, amb 11 nominacions, i un doble empat en la segona posició:i la cinta alemanya sobre la Primera Guerra Mundial,. Grates sorpreses també en l'apartat interpretatiu i en la llista completa de les 10 pel·lícules nominades a Best Picture.ha aconseguit l'anhelada nominació a Millor Actriu pel seu paper de Marilyn Monroe, a la polèmica cinta. L'acompanyaran en la categoria(TÁR), Andrea Riseborough (To Leslie), Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once) i Michelle Williams (The Fabelmans). En la categoria principal masculina ha sorpres, de manera molt grata, la nominació de(Aftersun) al costat de(The Whale), Colin Farrell (The Banshees of Inisherin), Bill Nighy (Living) i Austin Butler (Elvis).Enguany, la categoria de Best Picture creix amb deu nominacions. És una dada significativa, ja que amplia fins a dos films els que podran optar a aconseguir l'estatueta daurada, que, malauradament, només podrà aconseguir una.a Millor Pel·lícula són: All Quiet in the Western Front, Avatar 2, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere At All Once, The Fabelmans, TÁR, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness i Women Talking.Com cada any, diverses cintes queden fora de les llistes finals en els premis principals. Una de les més sonades absències ha estat, de, que només opta a Oscars tècnics; Nope, de Jordan Peele, que no n'ha sumat cap; la coreana(que va enamorar al Festival de Cannes), o altres aplaudides pel públic com

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor