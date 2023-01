«Fer vaga és una responsabilitat»: la mirada de dos mestres sobre la nova aturada a l'escola

La unió fa la força

". Aquesta és una frase que, últimament, apareix en converses de bar o sobretaula. Es pronuncia en referència a lesque aquest dimecres i dijous protagonitzarà el a més de personal sanitari taxistes -, després que el curs passat es produïssin fins a vuit aturades. Unes mobilitzacions que insten ela resoldre lesque elsfa mesos que verbalitzen, fins i tot després que aquest curs arrenqués amb un pacte d'última hora, que ha implicat la contractació de 3.500 nous mestres . L'aplicació d'aquell acord aquest gener no ha impedit les noves jornades de vaga.Més enllà dels discursos dels sindicats majoritaris,ha reunit dos professionals que s'han sumat a les aturades d'aquest, per detallar què al·leguen els, quina és la realitat dins de l'aula i si confien que les protestes permetran assolir una entesa amb la conselleria capitanejada perés pedagoga i orientadora educativa al SINS Cardener de(Bages) ifa de professor de matemàtiques a l'Institut Manresa Sis, també al Bages. Tots dos faran vaga i participaran de lesconvocades. "Quan es tracta de reivindicacions per millorarque afecten tota la ciutadania, és important que la gent que hi treballem mostrem i demostrem aquestaque tothom en aquest sector hauria de tenir", exposa López. "El que demanem no són millores per a nosaltres, sinó un servei públicper a tots aquellsque en fan ús", afegeix.En la mateixa línia s'expressa Vime, que concreta i justifica el perquè de les peticions: "No demanem quede docents o queper caprici; és una qüestió bàsica si el que volem és atendre una diversitat a l'aula cada vegada més gran". Pel que fa a la necessitat exposada pels sindicats de reduir el percentatge de, la pedagoga apunta que, tot i el concurs de mèrits i els processos extraordinaris d'que s'han impulsat des del Govern, "continuen havent-hi moltes més interines que places". Que hi hagi estabilitat en els claustres, insisteix, "beneficia directament ladels centres".Igualment important, exposa, és que s'inverteixi més en les escoles-instituts. Des del seu punt de vista, això passa per "i internalitzar tots els serveis que intervenen en la comunitat educativa". I, segons el seu parer, perles instal·lacions dels centres: "Ara que ve el fred, ho notem més que mai", lamenta. "El Departament d'Educació ens està deixant sols amb laa les aules", recorda Vime.Tant López com Vime consideren que el fet que les mobilitzacions de mestres i professors coincideixin amb les anunciades peldonarà força al missatge que volen vindicar: "És molt interessant això deper demostrar que defensar els serveis públics és un tema que ens toca a totes i que cal, ara que sembla que vindran". I insisteixen en la potència de les "" per avançar cap "al futur que volem"."Sí, fer vaga té uns costos personals: a ningú ens va bé que ens treguin una part del, i menys en un moment tan inestable com el que vivim, però precisament per això penso que perquè tot plegat valgui la pena, és important ser com més millor", argumenta la professora que treballa al centre de Sant Joan de Vilatorrada. López hi afegeix una reflexió: "És important que tothom tingui al cap que senseles coses no s'aconsegueixen.per queixar-nos de les coses que no ens semblen bé i, quan es convoquen vagues, cal un punt dei de".Els dos docents raonen que fer vaga "és una". "Justament, a classe, estem ensenyant als alumnes que col·laborant is'arriba més lluny. I un moment com aquest, en què diferents sectors de la societat ens unim per una, és l'exemple perfecte per mostrar-los que això és així: es tracta d'unamolt més pedagògic que qualsevolque es pugui crear a l'aula", conclou Vime.

