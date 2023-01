​L'aposta de Vilanova per la pacificació: «La convivència requereix reduir el trànsit»

Molt trànsit de pas

La mobilitat del futur implica reduir l'ús del vehicle privat. No hi ha drets adquirits i no hem d'estar acomplexats. Antoni Palacios | Regidor de Mobilitat i Projectes de Vilanova i la Geltrú

Apostar per la convivència

La mesura va en la bona direcció, pero caldran recursos per fer-la complir i que no quedi en paper mullat. Alba Mansilla | Portaveu de Camins Escolars Vilanova

Aparcaments dissuasius i carrils bici

Pontevedra, el referent I quin referent té Vilanova i la Geltrú? Més enllà que cada municipi necessita el seu propi model, un dels referents clars és Pontevedra. La ciutat gallega ha esdevingut un exemple d'aposta per a la mobilitat sostenible potenciant els trajectes a peu en bicicleta, reduir el trànsit rodat i recuperar el centre com a zona comercial i vida social.



El pla de Pontevedra, que va començar el 1999, ha permès reduir de 80.000 a 7.000 els automòbils diaris que entren al centre de la ciutat. Per fer-ho possible s'han combinat les accions: carrers per a vianants, reducció de carrils en altres vials i aparcaments gratuïts a totes les entrades. La mobilitat quan és sostenible acostuma a ser segura: és la ciutat de l'Estat on més infants van sols caminant a l'escola (29%). De fet, va ser la primera capital de província en generalitzar els 30 km/h l'any 2010, una dècada abans que ho fes la DGT, per reduir la sinistralitat.



És possible unaentre vianants, bicicletes, trànsit veïnal, repartidors comercials i serveis d'emergència? An'estan convençuts i, per aquest motiu, han engegat un ambiciós. Entre altres, s'ha canviat el sentit d'una quarantena de carrers per tal d'. També han apostat pels, carrils bici i ciclocarrers –amb rotondes neerlandeses incloses -, itineraris de vianants i una futura regulació de la càrrega i descàrrega.Vilanova i la Geltrú és una petita ciutat amb uns. Unes dimensions que permeten realitzar molts dels moviments habituals desplaçant-se entre 300 i 800 metres. Tanmateix, com passa en moltes altres poblacions s'acostuma a utilitzar el cotxe per aquests trajectes. “En l'actual context no pot ser”, assegura, regidor de Mobilitat i Projectes.Un altre element més crític és el. Veïns d'altres poblacions que feien servir el centre de Vilanova per desplaçar-se a tercers municipis. Un fet que deixava en paper mullat el principal eix de vianants de la capital del Garraf. “Hem calculat que 10.000 vehicles diaris traspassen per algunes de les cruïlles dels 600 metres de la”, assenyala el regidor en declaracions aEl diagnòstic era clar: no es podia comptabilitzar els desplaçaments a peu, en bicicleta o en vehicle privat dels veïns d'aquesta zona amb el trànsit de pas. I s'ha optat per restringir-lo sense fer prohibicions sinóLa superfície pacificada abasta poc més dei inclou els nuclis antics de Vilanova i de la Geltrú, la part alta de l'Eixample Gumà i el sector sud de la Geltrú. Els tècnics van optar perque funcionen en forma de bucle: “Per sortir d'aquesta zona cal acabar agafant una de les vies principals”, explica el regidor.El pla de pacificació no inclou. Es manté la de la Rambla Principal i les dels carrers dels Caputxins i de Sant Sebastià, la plaça de Soler i Gustems i la plaça de les Cols. “Creiem que les noves tendències passen més perr. Els veïns han de poder arribar als seus garatges i els repartidors als comerços”, destaca Antoni Palacios.En aquest sentit, l'aposta és doble.les zones de vianants perquè es pugui passejar i jugar sense perill ial conjunt de la zona pacificada. Aquest dilluns va ser la primera jornada amb els canvis de sentit en una quarantena de carrers. “Hi ha hagut menys problemes dels esperats. Estem segurs que funcionarà”, explica el representant municipal. Això sí, admet que hi hai que com a veí del centre ho entén perfectament. “La. No hi ha drets adquirits i no hem d'estar acomplexats”, conclou Antoni Palacios.“La proposta va en la bona direcció”, admet, portaveu de Camins Escolars Vilanova , una plataforma sorgida el 2016 arran de les reivindicacions de les associacions de famílies (AFA) per garantir entorns escolars segurs. Tot i això, adverteix que, ja que altres mesures no han funcionat per un “incompliment sistemàtic”.La pacificació de Vilanova no implica la prohibició de circular per cap carrer –més enllà de restringir el pas per una vintena de cruïlles- i s'ha establert un període informatiu respecte a alguns canvis com el blindatge de les zones de vianants. Abans, s'havia apostat per cobrir l'espai amba un màxim de 500 metres dels equipaments més cèntrics de la població a preus reduïts (2 euros per 24 hores). En alguns casos, s'han marcatdes d'aquests punts per facilitar la intermodalitat.Vilanova no pretén esdevenir referent, però sí que volien fer una aposta decidida per la mobilitat sostenible amb l'objectiu “de viure tothom millor”. En aquest sentit, també han aconseguit fons europeus Next Generation perque, entre altres, inclou una. “En farem dues més. No només visibilitzen i prioritzen els vianants i les bicicletes, sinó que permeten la fluïdesa del trànsit”, assenyala el regidor. Han estat el primer municipi català en tenir-ne, i també un dels primers – juntament amb Cardedeu i Sant Cugat del Vallès- en apostar pels. “Quan no hi ha espai per a nous carrils bici, cal poder comptabilitzar tots els modes”, afegeix.Des de la plataforma Camins Escolars Vilanova celebren laels dos darrers anys, però lamenten les pressions internes i externes que en. “Celebrem cada metre quadrat d'espai públic guanyat per a la ciutadania i la mobilitat activa, però en emergència climàtica les accions han de ser ara i no d'aquí a 10 anys”, conclou Alba Mansilla.

