El Govern avisa el PSC de la «irresponsabilitat» de no atendre el gest pel Quart Cinturó

▶️ #Portaveu @patriciaplaja: "El #Govern ha fet un nou pas per intentar desbloquejar la negociació dels #pressupostos. Per primera vegada, contempla estudiar totes les opcions, inclosa la Ronda Nord, sempre que això serveixi perquè Catalunya pugui disposar de nous pressupostos". pic.twitter.com/zGV6PrLbMB — Govern. Generalitat (@govern) January 24, 2023

Elporta setmanes anticipant un acord imminent pels pressupostos de la Generalitat per al 2023, però no acaba d'arribar. La sensació, ara sí, és que s'està davant de les hores decisives amb elal centre de les converses amb el. "Si el gest amb la Ronda Nord els sembla insuficient, serà que busquen excuses i una mala notícia per al país", ha apuntat la portaveu del Govern,, que ha lamentat la "greu irresponsabilitat" que suposaria prioritzar "el partit per sobre del país". "Quedarà palès que la prioritat dels socialistes no són els ciutadans", ha indicat Plaja. De moment, el PSC no es mou i reclama que s'accepti la seva proposta sobre el Quart Cinturó , i el Govern també vol clarificar que no es destinaràa la infraestructura en els comptes, precisament per no posar en risc l'acord amb els, que són bel·ligerants amb la iniciativa."La negociació és el que més. Fa setmanes que l'aprovació dels comptes hauria de ser una realitat del país per donar resposta a les necessitats de milions de catalans", ha apuntat Plaja a l'inici de la intervenció. El Govern, ha remarcat, ha expressat "mostres des del primer moment de". Per primera vegada, ha ressaltat la portaveu, l'executiu s'ha obert a estudiar la Ronda Nord. "Un gest decisiu per desbloquejar una negociació que el PSC sembla que vol. Cal un pressupost expansiu per posar Catalunya al dia. Això és el que farà aquest Govern", ha insistit, tot recalcant que els comptes arribaran a la xifra inèdita de"Elno funciona, no és un bon company de viatge. No només s'ha de parlar, sinó que cal donar respostes concretes", ha remarcat Plaja, que ha demanat desbloquejar ja l'aprovació dels comptes. Està previst que aquest mateix dimarts hi hagi reunions amb el PSC i també amb. De terminis no n'hi ha de fixats, però es considera "determinant" aquesta setmana per arribar a una entesa. "Tot té un límit, no es pot allargar eternament, però no posarem una data concreta", ha indicat la portaveu de l'executiu. Amb Junts hi ha una vuitantena de mesures pactades, però l'acord està més lluny que amb els socialistes.L'últim moviment d'ERC va arribar ahir a la tarda, poc abans de les sis, quan es van registrar al Parlament esmenes a una proposta del PSC sobre. Per primera vegada, els republicans s'obrien a estudiar el Quart Cinturó . Aquesta és la proposta exacta dels republicans: "Acordar dins del primer semestre de 2023, amb el ministeri de, un conveni d'acord i finançament que garanteixi la redacció del projecte de millora de la mobilitat al Vallès Occidental que el Govern acordi amb els ajuntaments implicats, tenint en compte els principis del pla d'estudi de mobilitat del Vallès i que inclogui l'estudi de totes les propostes de millora viària possibles, incloent-hi la Ronda Nord dels sistemes urbans de Terrassa, Sabadell i Castellar i la C-58". Un intent d'aproximació en temps de descompte, tenint en compte que ERC s'havia posicionat en contra del Quart Cinturó en repetides ocasions els últims anys.La moció del PSC, en el primer punt, s'expressa en aquests termes: "El Parlament insta el Govern a fer efectiu, dins del primer trimestre del 2023, amb el ministeri de Transports el conveni d'acord i finançament que garanteixi la redacció del projecte de la Ronda Nord dels sistemes urbans de Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès proposada en el pla específic de mobilitat del Vallès, i avalada pels plens d'aquestsi entitats socials de la comarca del Vallès Occidental, i l'execució de les obres per part del Govern". Aquesta és, en essència, la proposta que han defensat els socialistes durant la negociació amb l'executiu, que ara mateix es troba congelada i que no troba elAquest escenari és el que van constatar ahir al matí a Palau els agents socials que s'hi han desplaçar convocats pel president de la Generalitat,. A la cita hi van acudiri també, que hi va participar de manera telemàtica. A la sortida, tots els actors van reclamar "responsabilitat" al Govern i als grups -no només al PSC, sinó també a Junts, que aquesta setmana es torna a reunir amb l'executiu- per evitar una pròrroga dels comptes. En la reunió del 5 de desembre de l'any passat, patronals i sindicats ja van exigir als interlocutors que arribessin ja a una entesa.

