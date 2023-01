Dani Alves contracta l'advocat dels Pujol i de Messi

mou fitxa en la seva defensa pel cas d'agressió sexual a la discotecade. El brasiler ha contractat l'advocat, fundador del prestigiós bufet, segons ha avançat La Vanguardia. Compartirà la defensa del futbolista amb el seu actual lletrat,Cristóbal Martell és un reconegut advocat amb una àmplia trajectòria professional, també en casos mediàtics com el d'Alves. Entre altres casos, ha portat la defensa de la famíliai la de, a més de representar elen el judici pel cas. Anteriorment, també va representar l'expresident del club blaugranai diversos imputats en trames com la, la deo a l'exalcalde de Sabadellen el cas Mercuri.A què es pot deure aquest canvi d'estratègia? Segons explica el mateix diari, Martell és un expert en aconseguirjudicials o extrajudicials que resulten beneficiosos pels seus clients. Mentre Alves perfila la seva defensa, continua empresonat a Brians 2, on va ser portat aquest dilluns després de passar els primers dies a. En la nova presó està aïllat, amb cel·la individual i dutxa privada.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor