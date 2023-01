El llegat de Collboni: passió pel turisme, l'aeroport i la seguretat

Missió: salvar el turisme



L'aeroport, la infraestructura clau



Perfil fort en seguretat

Tant en el que és cosmètic com en el que és profund, la postura escollida per Collboni pel que fa als temes de seguretat i els cossos policials ha estat dura. En aquest sentit, el representant socialista s'ha apuntat algunes mesures com la fi dels bicitaxi -"ja són història a Barcelona", va reivinidicar- o el propòsit de castigar amb més contundència al codi penal aquelles persones que fan furts de manera reincident. Fins i tot, el setembre de 2021 va viatjar fins a Madrid per demanar en una reunió al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, la urgència d'una reforma que castigués els furtadors habituals amb més contundència. Finalment, el govern de Sánchez es va avenir a tramitar-la.



Recentment, i també vinculat amb el govern estatal, va ser el mateix Collboni qui va defensar en el ple municipal la proposta socialista en què demanava més mesures contra l'ocupació d'immobles. Així, en la seva exposició, va apostar per demanar a l'Estat que aprovés la iniciativa que reclama als jutges que dictin desnonaments cautelars en menys de 48 hores, sigui quin sigui el perfil de l'ocupant. Vinculant-ho a la seguretat, el líder dels socialistes va abanderar aquest debat que afecta l'habitatge. En canvi, el dia que el PSC es va avenir a l'Ajuntament a demanar a Pedro Sánchez la congelació de lloguers com una mesura anticrisi i a plantejar la regulació del preu dels arrendaments -un tema incòmode entre els socialistes- va cedir tot el protagonisme al regidor Joan Ramon Riera.



Urbanisme i comerç, la darrera batalla

El debat que ha acabat precipitant l'escenificació de la distància entre comuns i socialistes, i que ha col·laborat en la postura de Collboni, ha estat doble: urbanístic i de regulació del comerç, i ha tingut el districte de l'Eixample com a protagonista en tots dos casos. I aquí també hi ha un llegat a remarcar. En diferents ocasions, l'alcaldable dels socialistes ha exhibit en públic el rebuig obert a la proposta inicial dels comuns per restringir les obertures futures de negocis d'alt impacte per al veïnat -com bars, discoteques, supermercats d'horari nocturn i altres comerços enfocats al turisme- en el districte central de Barcelona. Li semblava que això suposava "ofegar l'economia", mentre els comuns defensaven evitar la gentrificació i el monocultiu turístic. Els passos endavant del pla, tot i l'intent d'arribar a un acord, tampoc no han estat suficients.



També s'ha anat allunyant amb declaracions explícites, darrerament, del model de superilla. I això es va reafirmar finalment amb la votació institucional amb què el PSC demanava frenar l'expansió de les superilles fins que no arribin nous estudis de l'impacte d'aquest model urbanístic. En aquest cas, s'ha plantejat un model de més "consens" i amb la mirada posada en fer créixer el verd en interiors d'illa.



En casos com el de la reforma de la ronda de Sant Antoni, un dels grans projectes que s'ha arrossegat durant anys i que encara no ha quedat resolt definitivament, Collboni també ha volgut marcar posició dura. En aquest sentit, malgrat els intents dels comuns d'afavorir la màxima pacificació de l'espai per evitar el trànsit, el fins ara primer tinent d'alcaldia va piular a Twitter la necessitat de recuperar la proposta de 2018 -que també compta amb el suport de l'oposició- i que plantejava ubicar-hi dos carrils d'autobusos, dos més de carrils bici i espai adequat per a la càrrega i descàrrega de mercaderies. Una proposta que, d'altra banda, va indignar una part del veïnat.



Així, el pas de Collboni pel consistori en el darrer mandat ha deixat veure que, si bé ell reivindica el seu partit com una força "d'esquerres" amb la mirada posada en les polítiques "progressistes", el seu paper en l'actual govern municipal ha estat més centrat en la defensa dels interessos de l'establishment, que no ha amagat les seves simpaties per ell.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor