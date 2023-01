ERC s'obre a estudiar el Quart Cinturó per desbloquejar els pressupostos amb el PSC

Eli, de manera encara més específica, lad'aquesta infraestructura viària s'han convertit en l'epicentre de les discrepàncies entre eli ela l'hora de tancar un acord per als pressupostos del 2023. El terreny de joc negociador s'ha traslladat al Parlament, onha presentat esmenes a una moció dels socialistes sobre el compliment de compromisos sobre infraestructures en la qual s'hi reclama executar la Ronda Nord entre. En el text, els republicans s'obren a "estudiar" aquesta Ronda Nord. Els Govern sosté que és un pas "important" a l'hora de "desbloquejar" els comptes amb totes les "opcions" sobre la taula.Aquesta és la proposta exacta que plantegen els republicans al text del PSC: "Acordar dins del primer semestre de 2023, amb el ministeri de Transports, un conveni d'acord i finançament que garanteixi la redacció del projecte de millora de la mobilitat al Vallès Occidental que el Govern acordi amb elsimplicats, tenint en compte els principis del pla d'estudi de mobilitat del Vallès i que inclogui l'estudi de totes les, incloent-hi la Ronda Nord dels sistemes urbans de Terrassa, Sabadell i Castellar i la C-58". Un intent d'aproximació en temps de descompte, tenint en compte que ERC s'havia posicionat en contra del Quart Cinturó en repetides ocasions.La moció del PSC, en el primer punt, s'expressa en aquests termes: "El Parlament insta el Govern a fer efectiu, dins del, amb el ministeri deel conveni d'acord i finançament que garanteixi la redacció del projecte de la Ronda Nord dels sistemes urbans de Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès proposada en el pla específic de mobilitat del Vallès, i avalada pels plens d'aquests ajuntaments i entitats socials de la comarca del, i l'execució de les obres per part del Govern". Aquesta és, en essència, la proposta que han defensat els socialistes durant la negociació amb l'executiu, que ara mateix es troba congelada i que no troba el desllorigador.Aquest escenari és el que han constatat aquest matí a Palau els agents socials que s'hi han desplaçat convocats pel president de la Generalitat, Pere Aragonès. A la cita hi han acuditi també, que ha participat de manera telemàtica. A la sortida, tots els actors han reclamat "responsabilitat" al Govern i als grups -no només al PSC, sinó també a, que aquesta setmana es torna a reunir amb l'executiu- per evitar una pròrroga dels comptes. En la reunió del 5 de desembre de l'any passat, patronals i sindicats ja van exigir als interlocutors que arribessin a una entesa immediata.Les encarregades de comparèixer per part del Govern han estat la consellera de la Presidència,, i la titular d'Economia,. "La situació està en un punt complex, però no podem deixar perdre milers de milions d'euros. Per estabilitat i solvència, necessitem els comptes el més aviat possible", ha remarcat Vilagrà. En el cas de Junts, s'han acordat -ha xifrat-mesures per valor de, i aquesta setmana hi tornarà a haver reunions amb els dePerò si amb algú s'ha avançat és amb el PSC, amb qui Vilagrà ja ha dit que s'han acordat 187 mesures per valor de 5.600 milions d'euros en clau estrictament pressupostària. Fora dels comptes, s'ha parlat de Hard Rock, de la Ronda Nord, del Prat, del conveni de traspàs de Rodalies i també en les zones ZEPA. "No entenem aquest bloqueig", ha assenyalat la consellera Mas, que ha indicat que en funció dels escenaris es prioritzarà que els recursos arribin a la ciutadania. Pel que fa als acords que s'han arribat amb PSC i Junts, el Govern sosté que no col·lisionen amb l'entesa ja tancada amb els

Esmenes ERC pel Quart Cinturó by naciodigital on Scribd

