Mestres de la protesta: un de cada tres vaguistes a Catalunya és docent

Quin pes tenen els sectors públic i privat, els docents i els sanitaris en el món laboral i en les vagues que s'hi fan?

Com han evolucionat les vagues a l'educació, la sanitat i la resta del món laboral?

Quin seguiment han tingut les vagues al sector educatiu, en funció de la plantilla convocada?

Com han evolucionat les vagues al sector públic i al sector privat?

Quin pes té cada sector econòmic i diverses activitats concretes en el món laboral i en les vagues que s'hi fan?

Aquest dimecres i dijous, milers deper defensar els seus drets. Un cop més. No es fa gens estranya la convocatòria d', ja que els seus treballadors són precisament un dels col·lectius més mobilitzats al país. Si no el que més. I és queo altre professional del món educatiu, en els darrers 15 anys, malgrat que aquests només representen prop del 5,5% del total d'assalariats.Una força reivindicativa que contrasta amb la de molts altres sectors, sobretot de l', on és molt més minsa. De fet, elsrepresenten escassament el 13% del total de treballadors del país i, en canvi, agrupen, entre 2007 i 2021. Igualment, protesten molt més els docents que els sanitaris, els quals també s'aturen aquesta setmana, però, en perspectiva, han secundat protestes per sota del pes que tenen el món laboral.La perspectiva és diferent si es té en compte la quantitat devagues i no només la quantitat de persones que han fet costat a cada convocatòria almenys un dia. Fent-ho així, el sector privat ha perdut més del 70% de dies laborables per aquestes protestes, atès que cadascuna d'aquestes durava més que a l'administració pública, on són més habituals les aturades d'fins a forçar la negociació. Així i tot, més del 15% de jornades que s'han deixat de treballar per fer vaga corresponen al sector educatiu, el triple del pes que té en el conjunt del món laboral.De mitjana, hi ha hagut uns 2,2 milions d'assalariats al sector privat, durant els 15 anys analitzats. I les dades de l'del Departament d'Empresa i Treball assenyalen que una quarta part d'aquests hauria fet vaga en algun moment, tot i que la xifra és aproximada, ja que. Igualment, el còmput es fa sumant la quantitat de treballadors que han secundat cada convocatòria de vaga almenys un dia, així que, si algun s'ha sumat a més d'una, compta dues vegades o més.Tenint en compte això, cada cop que un treballador del sector privat ha secundat una vaga, ha seguit, de mitjana. Al sector públic, en canvi, hi ha uns 320.000 assalariats i prop de 555.000 vaguistes, els darrers 15 anys, cosa que indica que cadascun ha donat, aproximadament -en relació a les places existents, ja que les plantilles no són estàtiques i van canviant-. En total, però, s'han deixat de treballar menys de 800.000 jornades i això vol dir que la immensa majoria de treballadors només ha fet un sol dia de vaga en cada convocatòria que ha secundat.Entre els docents -de centres tant públics com privats- això és molt clar: 426.000 vaguistes de centres educatius han fet 437.000 jornades de vaga. En canvi, elshan tingut una dinàmica més similar a la del sector privat, amb menys adhesions entre el conjunt de la plantilla però amb implicació més duradora: dels prop de 170.000 treballadors del sector, uns 60.000 han fet vaga algun cop, els quals han deixat d'anar a la feina per protestar més de 210.000 jornades, entre 2007 i 2021. Uns tres dies i mig de vaga fets en cada convocatòria.A què es deu la gran quantitat de vaguistes al món educatiu? Diversos factors poden explicar-ho. Tant en l'àmbit públic com al privat, generalment es convoquen més protestes ai hi ha poca rotació i dinàmiques sindicals consolidades, com ocorre a molts àmbits de l'administració. En l'educació pública, a més, hi ha una alta, les vagues atorguen molta força perquè tenena la societat i hi tenen molt de pescom l'-primera força històrica- o la-tercer sindicat des del 2019.Igualment, aquests darrers anys s'han acumulat diversos conflictes que han motivat vagues educatives. Lesdes del 2010 en són un element clau que va generar molt de malestar a gran part de l'administració, que va veure limitadesal sector i laminadesalgunes de les quals encara no s'han recuperat. Sectorialment, però, també es van convocar aturades contra lade Catalunya del 2009 i la reforma educativa estatal del 2013 (), així com els darrers anys han tornat a emergir nombroses reivindicacions, com els excessius nivells d'. El següent gràfic mostra com han evolucionat les onades de vagues a l'educació, la sanitat i la resta de sectors.Aquest esperit reivindicatiu dels docents catalans no es correspon amb les dinàmiques dels seus companys de la resta de l'Estat, que són més passius:, els darrers 15 anys. I el percentatge és molt similar pel que fa als treballadors de la sanitat que han secundat aturades a Catalunya en relació al conjunt de l'Estat i, en general, també entre tots els empleats públics -excepte en els de l'administració general-. Però això no es deu a que la dinàmica de vagues formi part de l'ADN del món laboral català. Almenys no últimament, ja que, en el sector privat,, aproximadament el pes que tenen entre els assalariats de tot l'Estat.Igualment, les convocatòries de vaga a les escoles. En aquelles on estava implicada l'educació pública, el seguiment va superar el 40% en la convocatòria de març del 2010 -amb els primers anuncis de retallades, encara amb el tripartit- i, des de llavors, les aturades amb més suport han rondat el 30% -el 2013 i 2021-. Cal tenir en compte que, en aquests casos, és impossible arribar al 100%, ja que hi haque, en el cas dels professors, acostumen a rondar el 30%.Els anys amb aturades als centres públics són aquells amb més de 100.000 docents convocatsFins ara, les referències a l'educació abraçaven tants els centres públics com privats, però el cert és que són precisament els primers els que més s'han aturat. Això explica que la meitat dels vaguistes del país hagin estat treballadors públics, durant l'última dècada i mitja. El següent gràfic mostra el pes del sector públic i privat en les vagues dels darrers anys, evidenciant-se una evolució de les aturades a l'administració molt similar a les realitzades a l'educació que mostrava un gràfic anterior. Normalment, de fet, les convocatòries conjuntes als dos sectors acostumen a ser-excepte el 2006, quan va tenir lloc una vaga a la-. Com es pot comprovar, la fotografia varia molt si es miren vaguistes participants o jornades de vaga realitzades.Els vaguistes etiquetats com a "sector públic i privat" secundaven aturades que implicaven centres dels dos àmbitsPer interpretar bé l'anterior gràfic cal tenir en compte quins altres sectors a banda del de l'educació estan més acostumats a les vagues. No és que fora de els aules o de les administracions públiques es protesti poc en general, sinó que hi ha àmbits on quasi mai es fa i d'altres on sí que és més habitual. L'i la construcció són els sectors amb menys assalariats i també on els darrers anys s'han produït menys mobilitzacions, tot el contrari que a la. Els seus empleats representen un 16,5% del total català -de mitjana els darrers 15 anys-, però han sumat un 30,5% dels vaguistes i un 48,4% de jornades no treballades per protestes.Ara bé, bona part d'aquestes convocatòries han tingut lloc a, un àmbit que està patint moltesi on els sindicats són forts i acostumats a mobilitzacions. Els seus treballadors només són l'1,5% del total del país, però representen un 17,3% de vaguistes i el 30,8% de jornades de vaga fetes. El sector deltambé ha realitzat una gran quantitat d'aturades en relació al seu pes i, en menor mesura, també el de les. En canvi, les vagues són escasses al, amb moltes empreses petites, molta precarietat i rotació i poca presència sindical: si se n'exclou l'educació, la sanitat i el transport, hi treballa el 64% d'assalariats i aquests no representen ni el 18% dels vaguistes.

