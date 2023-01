Collboni justifica la sortida del govern Colau: «Les grans decisions del mandat ja s'han pres»

Jaume Collboni s'allunya d'Ada Colau. I ho fa amb un moviment desacomplexadament electoralista. De fet, el fins ara primer tinent d'alcaldia -que avui ha comunicat la seva renúncia a seguir formant part del govern municipal- ha justificat gir de la seva posició política apuntant que el mandat ja està encarrilat i que ara se centrarà a parlar amb veïns i teixit associatiu. "Les grans decisions d'aquest mandat ja s'han pres", ha reblat en roda de premsa el líder socialista. Especialment, ha afegit, en les àrees econòmiques que ell encapçalava. Marxa "amb els quatre pressupostos aprovats", ha refermat.

Tot seguit, per més que la resta de forces polítiques han reaccionat veient aquest moviment com una traïció a la responsabilitat institucional, Collboni ha negat la major i ho ha defensat com una decisió "honesta" personalment i política. A més, el representant socialista ha reivindicat que la seva decisió fa compatible mantenir "el funcionament ordinari del govern municipal perquè la ciutat funcioni" i que, alhora, ell pugui centrar-se en apropar-se al seu electorat. "Per responsabilitat a la institució i la feina feta, els regidors socialistes continuaran fent les seves funcions", ha apuntat el candidat socialista als pròxims comicis. Sobre el pacte de govern del qual ara ell queda fora, Collboni ha comentat que "els acords polítics no són nominals".





Una decisió que no neix "contra ningú", diu Collboni

Una comunicació transcendental via Whatsapp

En el sentit més pràctic,. Fet que facilita que encara se'l vegi en acció durant el ple municipal d'aquest divendres, que es convertirà en l'últim gran acte polític-institucional durant aquest mandat. Al seu torn, la intenció del socialista és que les seves funcions les aglutini la fins ara tercera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet. Aquesta decisió, però, quedarà en mans de l'alcaldessa Ada Colau, que és qui té l'autoritat per modificar el cartipàs i el repartiment oficial de funcions entre els membres del govern.El líder socialista s'havia guardat fins ara aquesta carta, i, de fet, en altres ocasions havia arribat a posar el focus en si l'alcaldessa seria la que es desvincularia del govern per fer campanya. Amb aquest moviment, però, araque el seu mateix grup també havia començat a qüestionar de manera explícita. Un exemple és el posicionament concret del PSC exhibit a finals d'any, sumant-se a la petició de frenar l'avenç de les superilles fins que es facin noves valoracions, o la batalla exterioritzada sobre el Pla d'Usos de l'Eixample , amb tensions per les zones on restringir l'obertura de nous negocis com bars o discoteques.Malgrat l'evidència de voler marcar perfil polític i distanciar-se de la seva actual sòcia de govern, l'alcaldable socialista ha assegurat que no s'aparta del govern municipal com una postura reactiva., ha dit, en relació a la relació amb Colau o amb les aspiracions del candidat Xavier Trias . Igualment, ha defensat que no cal tornar a "fórmules del passat ja esgotades", tant en referència al projecte de Barcelona en Comú com a l'exalcalde de CiU, ara amb Junts.Si bé el to de la ponència de Collboni ha estat poc bel·ligerant i ha mantingut la cordialitat en les referències a l'encara soci de govern dels socialistes, el candidat del PSC també ha deixat entreveure el seu posicionament com una figura més cohesionadora que Colau. Així, s'ha reivindicat com l'aspirant a ser. En la mateixa línia, ha insistit en la necessitat d'obrir "una nova etapa" amb un executiu per tenir "una Barcelona que funcioni" i "que prioritzi el dia a dia de la ciutadania".Un altre dels detalls rellevants de com s'ha dut a terme aquest canvi a l'Ajuntament és com ha comunicat Collboni la seva renúncia a seguir al govern municipal a la seva sòcia de govern, Ada Colau. I és que ho ha fet amb un missatge de Whatsapp a tres quarts de vuit del matí. Abans, però, ha intentat parlar-hi per telèfon, ha assegurat el representant socialista. Així ho ha explicat en roda de premsa, on ha puntualitzat que ha fet "una trucada aquest matí" i que no ha obtingut resposta. En aquest sentit,, ha normalitzat haver comunicat la seva decisió a Colau a través de l'app de missatgeria. Igualment, ha deixat veure que no ha tingut encara una conversa amb l'alcaldessa de Barcelona:, ha afegit.Com a resposta directa al tuit de l'actual regidor de Presidència,, també dels comuns,, el líder socialista ha demanat "calma". Ha assegurat que aquests comentaris els respon "amb un somriure" i amb la promesa de fer "les coses ben fetes" els pròxims mesos.

