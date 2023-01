Collboni deixa l'Ajuntament per desmarcar‑se de Colau i centrar‑se en les eleccions

Sorpresa en la cursa electoral a. El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament i candidat dela la capital catalana,, abandonarà el consistori per centrar-se en la candidatura socialista de les. Quan falten quatre mesos per als comicis, el moviment de Collboni s'interpreta com una operació per desmarcar-se deld'. Avançat pel programa Aquí Catalunya de Ser Catalunya, el pas de l'alcaldable tindrà un impacte indubtable en les relacions entreen els darrers mesos de mandat. De fet, el PSC pretén continuar al govern municipal i limitar-se a la substitució de Collboni.Els socialistes han dissenyat unaper marcar distàncies amb el projecte de Colau. Collboni -que assumia responsabilitats en matèria d'economia, treball, competitivitat i hisenda com a número dos de l'alcaldessa a l'Ajuntament- vol projectar-se com unalsde la ciutat. Allunyant-se de Colau en l'últim tram de mandat persegueixtambé sobre elde lai iniciatives del govern de coalició que porten el segell dels comuns. Recentment, comuns i socialistes ja han evidenciat xocs sobre el pla d'usos de l'Eixample -amb restricció de nous bars- o el desplegament de les superilles.Collboni, que s'explicarà aquest migdia en una roda de premsa convocada pel PSC i aquest dilluns parlarà amb l'alcaldessa per comunicar la seva decisió, pretén discutir ladeper, després que en els dos darrers comicis el candidat socialista no aconseguís fer ombra a la líder dels comuns. La fortalesa de lai l'erosió de Colau són els factors que esgrimeix el partit per fer el tomb a les urnes. En la cursa electoral a Barcelona s'hi afegeixen les aspiracions d'Ernest Maragall (ERC) -vencedor dels comicis del 2019- i després que l'exalcalde hagi presentat candidatura per liderar la llista de Junts , tot i que amagant-ne la marca en les seves aparicions públiques.Les primeres reaccions dels rivals de l'alcaldable socialista no s'han fet esperar. Maragall, també als micròfons de Ser Catalunya, ha criticat la sortida de Collboni del govern municipal per interessos electorals. "És unade treure's de sobre lesque han compartit aquests quatre anys amb Colau. És una necessitat d'afirmar la seva distància", ha raonat el candidat d'ERC.

